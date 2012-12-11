Оппозиция готовит "новогодние сюрпризы" на "Марше свободы"

Фото: ИТАР-ТАСС

Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов пообещал "новогодние сюрпризы" на предстоящей акции оппозиции. Как рассказали М24.RU в московском отделении движения, сюрпризы связаны с формой проведения марша.

Напомним, организаторы назначили "Марш свободы" на 15 декабря. Маршрут шествия согласовать с властями пока не удалось, переговоры продолжатся 11 декабря в 16.00.

Мэрия предложила провести "Марш" от Страстного бульвара до проспекта академика Сахарова, однако оппозиция выступает за то, чтобы акция завершилась на одной из центральных площадей столицы.