Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 декабря 2012, 15:31

Политика

Оппозиция готовит "новогодние сюрпризы" на "Марше свободы"

Фото: ИТАР-ТАСС

Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов пообещал "новогодние сюрпризы" на предстоящей акции оппозиции. Как рассказали М24.RU в московском отделении движения, сюрпризы связаны с формой проведения марша.

Напомним, организаторы назначили "Марш свободы" на 15 декабря. Маршрут шествия согласовать с властями пока не удалось, переговоры продолжатся 11 декабря в 16.00.

Мэрия предложила провести "Марш" от Страстного бульвара до проспекта академика Сахарова, однако оппозиция выступает за то, чтобы акция завершилась на одной из центральных площадей столицы.

оппозиция акции протеста акции Сергей Удальцов

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика