На Чистых прудах проходят "народные гуляния" оппозиции

Фото: "Москва 24"

Лагерь, который оппозиционеры устроили на Чистых прудах в центре Москвы, просуществует недолго. Такое мнение высказал пресс-секретарь премьер-министра России Дмитрий Песков.

"Не будет там никакого лагеря, я в этом уверен. У всех таких лагерей конец один. Как во всем мире", - сказал Песков, передает РИА Новости.

Отвечая на вопрос, разгонит ли его полиция, Песков сказал: "Ну конечно, это ведь незаконно".

В минувшее воскресенье оппозиция устроила в Москве "Марш миллионов". После него в центре города прошла серия акций, их участники называли это "народными гуляниями". В итоге в четверг оппозиционеры устроили импровизированный лагерь у памятника казахскому поэту Абаю Кунанбаеву на Чистых прудах.

По словам Пескова, ошибочно преувеличивать объем и значение этих протестов, но не обращать на них внимания тоже неправильно. Песков также подчеркнул, что "было бы глупо абстрагироваться от разумных конструктивных требований и предложений, было бы опрометчиво реагировать на неконструктивные требования и откровенные глупости, было бы непростительно спускать с рук провокации".

При этом он назвал глупостью лозунги: "Мы не признаем результаты выборов и требуем их отменить", "Требуем выпустить человека, которого легитимный суд осудил на 15 суток".

По данным столичного ГУМВД, от провокационных действий некоторых участников акции пострадали десятки сотрудников полиции. Трое из них были госпитализированы с колото-резаными ранами и серьезными ушибами.

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов также назвал имитацией протеста "народные гуляния" оппозиции.

"Это не протесты, это их имитация", - написал Миронов.

Напомним, 6 мая в Москве прошел "Марш миллионов". Участники акции должны были пройти по улице Большая Якиманка до Болотной площади и там провести митинг. Однако часть участников шествия свернули с маршрута и попытались прорвать полицейское оцепление и пройти в сторону Кремля. В ходе акции были задержаны Сергей Удальцов, Алексей Навальный и Борис Немцов. За противоправные действия в рамках акции полиция задержала в центре Москвы более 450 человек.

В последние дни в Москве проходят своеобразные народные оппозиционные гуляния, цель которых - показать, что москвичи имеют право свободно перемещаться и гулять по своему городу в любое время суток. На Чистых прудах был стихийно организован небольшой "лагерь". Наш фотокорреспондент заснял только что проснувшихся горожан. В последние дни в Москве проходят своеобразные народные оппозиционные гуляния, цель которых - показать, что москвичи имеют право свободно перемещаться и гулять по своему городу в любое время суток. На Чистых прудах был стихийно организован небольшой "лагерь". Наш фотокорреспондент заснял только что проснувшихся горожан.

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