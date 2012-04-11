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Жизнь в мире

11 апреля 2012, 15:31

Акция "Белая Дума. Зададим вопросы Путину"

оппозиция жизнь в мире

Сегодня около здания Государственной Думы прошла несанкционированная акция "Белая Дума. Зададим вопросы Путину". Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов предложил собраться 11 апреля, в день отчета премьера, возле здания Госдумы и задать главе правительства вопрос в духе "Кто здесь власть?". Также участники выразили солидарность с оппозиционерами, голодающими в Астрахани. Неисправимый идеалист Сергей Удальцов и примерно 10 борцов за правду были задержаны.

С раннего утра движение по Большой Дмитровке ограничено: Владимир Путин должен приехать в Госдуму с отчетом

В школу сегодня пришлось идти в обход

Снова голодающий Сергей Удальцов, теперь — в знак солидарности с астраханскими оппозиционерами

Полиция просит собравшихся разойтись, чтобы не мешать работе госучреждения и проходу граждан

Прохожие с интересом наблюдают за акцией

Удальцов задержан. Оппозиционеры утверждают: "Похищен!"

На территорию перед зданием Государственной Думы можно войти только по специальному пропуску — распоряжение ФСО

Было задержано около десяти оппозиционеров

В какой-то момент появились люди с плакатами

Активисты сочли новопришедших провокаторами и, поймав одну из них, начали хором звать полицию

Когда девушку увели, в толпе начали сомневаться: "Может, своя?"

Значит, все не так уж плохо на сегодняшний день


Фоторепортаж Георгия Полищука

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