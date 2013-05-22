В Детском театре имени Натальи Сац состоится премьера оперы "Кармен"

Опера "Кармен". Фото: Пресс-служба
31 мая и 1 июня в Детском музыкальном театре имени Наталии Сац состоится премьера оперы в четырех действиях "Кармен" французского композитора Жоржа Бизе.
Еще в 1880 году Петр Чайковский писал, что "Кармен" будет самой популярной оперой в мире. И он не ошибся – "Кармен" действительно стала одной из самых популярных в мире.
Кроме того, было создано огромное количество интерпретаций, в том числе и таких, где Кармен была афроамериканкой из гарлемского гетто.
Новелла Проспера Мериме "Кармен" включена в школьную программу, однако до сих пор не было постановок, ориентированных на юного зрителя. В связи с этим худрук театра имени Сац Георгий Исаакян решил создать новую постановку и привлечь внимание молодого поколения к великому произведению писателя.
Несмотря на то, что образ страстной красавицы создал писатель Проспер Мериме, имя цыганки стало нарицательным именно благодаря опере Жоржа Бизе.
Начало спектакля 31 мая – в 19:00, 1 июня – в 16:00. Стоимость билетов – от 200 рублей.
