В Детском театре имени Натальи Сац состоится премьера оперы "Кармен"

Опера "Кармен". Фото: Пресс-служба

31 мая и 1 июня в Детском музыкальном театре имени Наталии Сац состоится премьера оперы в четырех действиях "Кармен" французского композитора Жоржа Бизе.

Еще в 1880 году Петр Чайковский писал, что "Кармен" будет самой популярной оперой в мире. И он не ошибся – "Кармен" действительно стала одной из самых популярных в мире.

Кроме того, было создано огромное количество интерпретаций, в том числе и таких, где Кармен была афроамериканкой из гарлемского гетто.

Новелла Проспера Мериме "Кармен" включена в школьную программу, однако до сих пор не было постановок, ориентированных на юного зрителя. В связи с этим худрук театра имени Сац Георгий Исаакян решил создать новую постановку и привлечь внимание молодого поколения к великому произведению писателя.

Несмотря на то, что образ страстной красавицы создал писатель Проспер Мериме, имя цыганки стало нарицательным именно благодаря опере Жоржа Бизе.

Жорж Бизе написал оперу всего за год, однако на премьере в 1875 году публика ее не приняла. Спустя три месяца композитор умер, и ситуация с оперой усугубилась - все печатные издания назвали ее вульгарной и не рекомендовали к просмотру. Такие бурные обсуждения, связанные с оперой, сделали ей рекламу, и в короткое время "Кармен" послушало большое количество людей.



Начало спектакля 31 мая – в 19:00, 1 июня – в 16:00. Стоимость билетов – от 200 рублей.