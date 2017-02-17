Китайский пенсионер сменил пол в 72 года

Фото: m24.ru/Александр Авилов

72-летний пенсионер из Пекина прошел операцию по смене пола с мужского на женский, сообщает газета China Daily.

Операция прошла 15 февраля в городе Хэйчжоу в провинции Гуандун на юге Китая. После операции пациент заявил, что завершил исполнение своей мечты – стать женщиной. Перед этим ему пришлось пройти тесты и ответить на более чем тысячу вопросов, чтобы врачи удостоверились в его желании сменить пол.

По словам Синь Юэ, в детстве он часто носил одежду для девочек. В 1970 году он женился, и через три года у него с женой родилась дочь. В 2000 году пара развелась.

Бывшая жена пенсионера заявила, что полностью поддержала мужа в его намерении. Она отметила, что сейчас их отношения напоминают сестринские.