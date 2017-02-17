Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 февраля 2017, 14:50

Происшествия

Китайский пенсионер сменил пол в 72 года

Фото: m24.ru/Александр Авилов

72-летний пенсионер из Пекина прошел операцию по смене пола с мужского на женский, сообщает газета China Daily.

Операция прошла 15 февраля в городе Хэйчжоу в провинции Гуандун на юге Китая. После операции пациент заявил, что завершил исполнение своей мечты – стать женщиной. Перед этим ему пришлось пройти тесты и ответить на более чем тысячу вопросов, чтобы врачи удостоверились в его желании сменить пол.

По словам Синь Юэ, в детстве он часто носил одежду для девочек. В 1970 году он женился, и через три года у него с женой родилась дочь. В 2000 году пара развелась.

Бывшая жена пенсионера заявила, что полностью поддержала мужа в его намерении. Она отметила, что сейчас их отношения напоминают сестринские.

[URLEXTERNAL=http://pravila.m24.ru//site/SeeInstruction/443]Как правильно сменить пол[/URLEXTERNAL]
операция смена пола Китай жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика