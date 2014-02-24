Цикл лекций об опере стартует в Культурном центре ЗИЛ

Фото: ИТАР-ТАСС

В Культурном центре ЗИЛ расскажут об оперном искусстве – 28 февраля здесь стартует новый цикл лекций "Это опера!". Каждая встреча будет посвящена одному произведению, на примере которого лектор расскажет, как композитор с помощью музыки интерпретирует литературный текст, как режиссер выстраивает драматургию и передает атмосферу произведения с помощью художественных образов, декораций и костюмов.

Откроет цикл лекция о первой русской опере М.И. Глинки "Жизнь за царя" ("Иван Сусанин"), впервые исполненной в 1836 году в Петербурге. Именно эта постановка дала начало новому театральному направлению – русской классической опере.

На лекции слушатели узнают, чем опера "Жизнь за царя" заинтересовала представителей русской интеллигенции, в чем ее новизна и своеобразие, почему название оперы менялось несколько раз. Рассказ будет сопровождаться видеофрагментами оперной постановки.

Лектор – выпускник училища имени Гнесиных и Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского Павел Алексеев.

Начало – 19.30. Вход свободный. Место проведения - библиотека Культурного центра ЗИЛ.