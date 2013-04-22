Форма поиска по сайту

22 апреля 2013

Культура

Оперная дива Анна Нетребко готовит к выпуску новый альбом

Анна Нетребко. Фото: ИТАР-ТАСС

Звезда оперной сцены Анна Нетребко в ближайшие месяцы выпустит альбом, в который войдет весь ее новый репертуар. Записью занимается фирма Deutsche Grammophon.

По условиям контракта, певица пока не может раскрыть детали новой записи, сообщает РИА Новости.

С 12 апреля певица выступала в Вене, где исполняла партию Татьяны в спектакле "Евгений Онегин". 2 мая Нетребко примет участие в открытии новой сцены Мариинского театра в Санкт-Петербурге, а 19 июня выступит на Красной площади совместно с Дмитрием Хворостовским.

Летом 2013-го Нетребко примет участие в концертом исполнении оперы Верди "Жанна д'Арк", а на лето 2014 года намечено ее первое выступление в Мюнхенской опере в роли леди Макбет в опере Верди "Макбет".

