KUBANA переезжает под Калининград

Фото: kubana.com

Фестиваль KUBANA пройдет этим летом под Калининградом – в поселке Янтарный на побережье Балтийского моря. Первыми участниками музыкального феста, которых объявили организаторы, стали группы "Ленинград", "Браво" и Trubetskoy.

Один из крупнейших российских музыкальных фестивалей соберет поклонников качественной музыки на новой площадке с 6 по 9 августа, сообщается на сайте фестиваля.

По словам организаторов KUBANA, провести музыкальный опен-эйр на одном из пляжей в 40 километрах от Калининграда предложило правительство Калининградской области.

"Я верю, что новая прописка KUBANA понравится и приятно удивит большинство поклонников фестиваля, а нам откроет новые горизонты для творческой реализации. Я уверен, что очень скоро фестиваль выйдет на еще более высокий уровень", – отметил продюсер фестиваля Илья Островский.

"Браво" появились в 1983 году, группа известна своим стилем, который комбинирует рок-н-ролл и рокабилли со ска и свингом. Лидер группы – Евгений Хавтан. "Ленинград" – группа Сергея Шнурова. В своем творчестве команда использует самые разные музыкальные инструменты – от трубы и тубы до саксофона и тромбона. Группа Trubetskoy пришла на смену "Ляпису Трубецкому", когда последняя прекратила свое существование. Лидер "Ляписов" Сергей Михалок отправился в сольное творческое плавание, а второй вокалист команды Павел Булатников и гитарист Руслан Владыко создали Trubetskoy.



Ранее KUBANA проходила на побережье Черного моря. Прошлым летом организаторы заявляли, что в 2014 году фестиваль состоится в последний раз. Однако затем они изменили свое решение.

Впервые KUBANA состоялась в 2009 году. На фестивальные сцены с тех пор выходили более 300 артистов со всего мира, в том числе System Of A Down, The Prodigy, The Offspring, Guano Apes, Sum 41, Enter Shikari, "Тараканы!", "Браво", Marky Ramone и другие именитые музыкальные группы и исполнители. Фестиваль посетили более 400 тысяч человек. KUBANA стала лауреатом многочисленных престижных российских и международных премий.

В октябре прошлого года KUBANA была номинирована на премию European Music Awards как Best Medium-Sized European Festival ("Лучший европейский фестиваль средних размеров").