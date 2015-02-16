Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Фестивали

16 февраля, 19:01

KUBANA переезжает под Калининград

опен-эйры KUBANA музыкальные фестивали фестивали и праздники

Фото: kubana.com

Фестиваль KUBANA пройдет этим летом под Калининградом – в поселке Янтарный на побережье Балтийского моря. Первыми участниками музыкального феста, которых объявили организаторы, стали группы "Ленинград", "Браво" и Trubetskoy.

Один из крупнейших российских музыкальных фестивалей соберет поклонников качественной музыки на новой площадке с 6 по 9 августа, сообщается на сайте фестиваля.

По словам организаторов KUBANA, провести музыкальный опен-эйр на одном из пляжей в 40 километрах от Калининграда предложило правительство Калининградской области.

"Я верю, что новая прописка KUBANA понравится и приятно удивит большинство поклонников фестиваля, а нам откроет новые горизонты для творческой реализации. Я уверен, что очень скоро фестиваль выйдет на еще более высокий уровень", – отметил продюсер фестиваля Илья Островский.

"Браво" появились в 1983 году, группа известна своим стилем, который комбинирует рок-н-ролл и рокабилли со ска и свингом. Лидер группы – Евгений Хавтан.

"Ленинград" – группа Сергея Шнурова. В своем творчестве команда использует самые разные музыкальные инструменты – от трубы и тубы до саксофона и тромбона.

Группа Trubetskoy пришла на смену "Ляпису Трубецкому", когда последняя прекратила свое существование. Лидер "Ляписов" Сергей Михалок отправился в сольное творческое плавание, а второй вокалист команды Павел Булатников и гитарист Руслан Владыко создали Trubetskoy.

Ссылки по теме

Ранее KUBANA проходила на побережье Черного моря. Прошлым летом организаторы заявляли, что в 2014 году фестиваль состоится в последний раз. Однако затем они изменили свое решение.

Впервые KUBANA состоялась в 2009 году. На фестивальные сцены с тех пор выходили более 300 артистов со всего мира, в том числе System Of A Down, The Prodigy, The Offspring, Guano Apes, Sum 41, Enter Shikari, "Тараканы!", "Браво", Marky Ramone и другие именитые музыкальные группы и исполнители. Фестиваль посетили более 400 тысяч человек. KUBANA стала лауреатом многочисленных престижных российских и международных премий.

В октябре прошлого года KUBANA была номинирована на премию European Music Awards как Best Medium-Sized European Festival ("Лучший европейский фестиваль средних размеров").

Сайты по теме

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать