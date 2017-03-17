Сервис онлайн-записи проездных на соцкарту москвича заработал в столице

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Онлайн-сервис записи проездных на соцкарту москвича заработал в столице, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы. Пилотный проект позволит школьникам и студентам записывать льготные билеты на наземный транспорт, используя ридер для смарт-карт. Проездные на метро записать пока нельзя – сервис находится в разработке.

Обладатели соцкарт, не имеющие льгот на проезд, но пользующиеся транспортным приложением, смогут пополнять его и сразу же активировать, не прикладывая карту к желтому валидатору в метро.

Возможность записывать проездные на метро появится к середине года, а на железнодорожный транспорт – к концу, рассказал генеральный директор ГУП "Московский социальный регистр" Кирилл Кузнецов.

Узнать о способах записи проездных можно на сайте сервиса.