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17 марта 2017, 07:58

Онлайн-услуги

Сервис онлайн-записи проездных на соцкарту москвича заработал в столице

.Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Онлайн-сервис записи проездных на соцкарту москвича заработал в столице, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы. Пилотный проект позволит школьникам и студентам записывать льготные билеты на наземный транспорт, используя ридер для смарт-карт. Проездные на метро записать пока нельзя – сервис находится в разработке.

Обладатели соцкарт, не имеющие льгот на проезд, но пользующиеся транспортным приложением, смогут пополнять его и сразу же активировать, не прикладывая карту к желтому валидатору в метро.

Возможность записывать проездные на метро появится к середине года, а на железнодорожный транспорт – к концу, рассказал генеральный директор ГУП "Московский социальный регистр" Кирилл Кузнецов.

Узнать о способах записи проездных можно на сайте сервиса.

Социальными картами в столице обладают 4,5 миллиона москвичей. С их помощью можно пользоваться услугами общественного городского и пригородного транспорта, совершать безналичные платежи, получать скидки на покупки.

Власти столицы планируют раздать карту всем москвичам, чтобы каждый житель столицы смог воспользоваться скидками в магазинах. При этом бонусные баллы будут начисляться на карту в случае ее использования для решения бытовых задач, например, оплаты услуг ЖКХ.

онлайн-услуги социальная карта

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