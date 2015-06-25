В Москве планируют увеличить тарифы ОМС на онкозаболевания

Фото: m24.ru

Тарифы обязательного медицинского страхования (ОМС) на онкологию в Москве планируется увеличить. Об этом сообщил главный внештатный специалист-онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков.

Сейчас столичный департамент здравоохранения совместно с Московским городским фондом обязательного медицинского страхования (МГФОМС) ведут работу в этом направлении.

"Первое время после перехода онкологических больниц с бюджета на систему ОМС тарифы были недостаточны. Поэтому сейчас идет большая совместная работа департамента здравоохранения и МГФОМС над увеличением тарифов", – сказал Хатьков, его слова передает Агентство "Москва".

Напомним, с 1 января этого года московское здравоохранение перешло на одноканальную систему финансирования по ОМС. Если раньше бюджет города напрямую финансировал медицинские учреждения, то теперь это происходит только через фонд ОМС.

Как ранее рассказал m24.ru главный врач городской онкологической больницы № 62 Анатолий Махсон, это неизбежно сказалось и на финансировании лечения онкологических заболеваний. По его словам, сейчас полис ОМС не всегда позволяет провести операции и процедуры с применением новейших технологий. Такие услуги обычно стоят дорого и не умещаются в бюджет ОМС.

Например, если больному необходимо удалить пищевод, это можно сделать либо с помощью тораскопической высокотехнологичной операции, либо с помощью обычной, открытой. После тораскопической операции пациент сможет уже через восемь дней уйти домой. Но одни расходные материалы для такой операции стоят порядка 150 тысяч рублей, а ОМС покрывает лишь 115 тысяч из этой суммы.

"Конечно, мы не оставим больного без помощи и сделаем ему открытую операцию, если нет другой возможности, но после этого он будет восстанавливаться дольше", – пояснил Махсон.

"Интервью": Игорь Хатьков – о диагностике и лечении онкозаболеваний

Таким образом, при увеличении тарифов столичные онкопациенты с полисом ОМС смогут получать полноценную терапию.

Добавим, что крупные онкологические клиники в Москве будут поделены по специализациям. Кроме того, в клинико-диагностических центрах появятся онкологические "стационары одного дня".

По словам Игоря Хатькова, планируется распределять потоки онкологических больных по клиникам по новой схеме.

"Хотим ввести специализацию клиник, чтобы концентрировать больных со сложной патологией в каких-то определенных клиниках, у которых больший опыт в лечении именно этой патологии", – сказал он.

Такая схема позволит врачам сконцентрироваться на конкретном виде заболевания. Речь идет о наиболее распространенных видах онкологии, таких как рак желудка и поджелудочной железы, рак мочеполовой системы, рак толстой кишки. Сейчас решается вопрос о том, какие именно клиники станут специализированными.

Игорь Хатьков подчеркнул, что новых онкологических клиник в Москве открывать не планируется, зато будет развиваться система "стационаров одного дня" для пациентов, которым не требуется длительная госпитализация. Сейчас такие стационары уже работают в нескольких клинико-диагностических центрах столицы.

Ранее психиатры НИИ им. Сербского подготовили три курса помощи для онкобольных пациентов. Первый пилотный проект стартует в июле в онкологическом институте им. Герцена.

Первый курс рассчитан на врачей-онкологов, которым будут читать лекции по выявлению суицидальной настороженности у онкобольных. Второй курс посвящен родственникам больных, им объяснят, как на раннем сроке выявлять и бороться с негативными намерениями у онкопациентов.

Третий курс подготовлен для самих больных раком. Предполагается, что с пациентами будут работать психотерапевты.