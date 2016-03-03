Боксеры выступят без шлемов на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Боксеры будут выступать без защитных шлемов на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Это произойдет впервые за 32 года, сообщает пресс-служба Международной ассоциации любительского бокса.

Соответствующее решение принял исполком Международного олимпийского комитета. По мнению чиновников ассоциации, отказ от использования шлемов добавит зрелищности боксерским поединкам и не приведет к увеличению количества травм в боксе.

Стоит отметить, что защитные шлемы были отменены в июне 2013 года. Тем не менее, решение о том, в какой экипировке выступают спортсмены на Олимпийских играх, относится к компетенции исполкома МОК.

Несмотря на отмену шлемов, число сотрясений мозга у боксеров-любителей снизилось на 43 процента, что подтверждает предположения руководителей ассоциации.

Низкий уровень травматизма в любительском боксе обусловлен также и тем, что спортсмены используют менее жесткие перчатки по сравнению с профессионалами. Поэтому в любительском боксе нокауты являются довольно редким явлением.

Последний раз спортсмены состязались в шлемах на Олимпиаде 1984 года в Лос-Анджелесе.