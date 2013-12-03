Вера в креативного дворника: культура за пределами центра Москвы

Фото: M24.ru

2 декабря в Москве стартовал пилотный проект "Округа. Культурный путеводитель", который призывает жителей взглянуть на районы за пределами Третьего транспортного как на культурные объекты и выбираться на выставки не только в Третьяковскую галерею или Пушкинский музей, но и в соседний дом.

Культурным путеводителем пока обрадовали жителей трех округов: Северного, Восточного и Юго-Западного. Для этих округов созданы карты с выставками, галереями, инсталляциями и театрами, которые стоит посетить, а "Добрые знаки" в виде уличных указателей приведут к самым ярким культурным точкам.

"Основная идея проекта очень проста – нужно добиться, чтобы люди чаще встречались с культурой. 90% населения столицы живет за пределами центра, а 90% культуры сосредоточены в центре, - рассказывает куратор путеводителя и искусствовед Георгий Никич, - соответственно, путешествие по собственному району, двору, подъезду в идеале должны быть сопряжены со встречами с культурой".

Приобщаться к культуре в двух шагах от дома москвичи будут недолго: афиша проекта под названием "Округ говорит" рассчитана на первую неделю зимы – со 2 по 8 декабря. Культурные мероприятия для жителей удивляют разнообразием: от мастер-класса по рисованию нумизматического письма (письма на монетах) до Дня рождения музея 60-х.

Своими впечатлениями о новом культурном гиде делится директор Московского агентства по развитию территорий средствами культуры Дмитрий Беликов: "Я смотрю и удивляюсь, когда художник видит кирпич и решает превратить его в арт-объект". Беликов также отмечает, что идея проекта появилась в творческой и креативной атмосфере: "Все началось со странной игры, которая образовалась в нашем коллективе, – с каким городом России каждый из округов ассоциируется". Игра воплотилась в жизнь, а три жители трех столичных округов получили идеи для досуга и просвещения.

Путеводитель устроен максимально понятно: вникать в сложные схемы и тексты не придется – яркий буклет нужно просто взять в руки и отправиться покорять культурные пространства родного района. Большинство мероприятий привлекают не только оригинальной программой, но и свободным входом.

Фото: kultura.mos.ru

Север: сны спортивного парка и зеленый гигант

Маршрут от метро "Динамо" через одноименный стадион и парк к жилым домам превратился для жителей Тверского района в рутинный ритуал, не рождающий ассоциаций ни с культурой, ни с искусством. Однако радикально изменить ситуацию, пусть и на несколько дней, взялся художник Петр Белка, который, кстати, сам живет неподалеку. Теперь в парке спорткомплекса звучат аудиозаписи советских футбольных матчей, а "спортивный шум" дополняют видео легендарных игр, в разное время проходивших на знаменитом московском стадионе. В своей инсталляции художник добился эффекта иллюзии и миража, именно поэтому проект получил название "Сны спортивного парка".

Одиночество и ностальгию жителей панельных домов показал художник Иван Михайлов. Герои работ Михайлова – недавно переехавшие в загруженный и нервный мегаполис люди, которые замкнуты в "бетонных коробках" и погружены в себя и мечты о будущем и жизненных перспективах. Выставка "Мегаполис" проходит в Парке Дружбы по адресу улица Флотская, 1. Посмотреть на утомленных жителей большого города глазами столичного художника можно бесплатно. Детское творчество на севере Москвы нашло отражение в инсталляции "Эдакий зеленый гигант". Скульптуру при участии художника и дизайнера создали ученики одной из Школ искусств района Коптево. Чтобы узнать, как выглядит "зеленый гигант", нужно прийти по адресу улица Генерала Рычагова, 20а.

Восток: сады в Измайлове, незнайки и трехметровые картины

По словам художника Елены Дендиберя, состояние подъезда красноречиво расскажет о характерах жителей дома. Художник провела арт-исследование в районе Измайлово и разместила среди "подъездной оранжереи" фотографии, советы по уходу, тексты, истории и многое другое. Проект "Чьи сады" посвящен безразличию или небезразличию жителей по отношению к территории за пределами квартиры – этажах и лестничных клетках. Сама художница находится на стороне “небезразличия” и активно интегрирует живые растения в урбанистический контекст.

Знакомиться с искусством можно, не отвлекаясь от привычных дел, например, шоппинга. Огромные (2х3 метра) картины Ивана Лунгина расположились в торговых центрах. Экспонаты, кстати, трогать не запрещено: на каждую картину можно приклеить стикер с любой записью. Сам Лунгин призывает: "Пусть условность живописи исчезает за реальностью ваших текстов”. Посмотреть на картины-гиганты можно на торговой площадке "Коньково пассаж" 7 и 8 декабря.

Художник Сергей Братков воспринимает жителей Восточного административного округа как незнаек на Луне. Фотограф снимал жителей района Преображенское, а потом с помощью фоторедактора "переселил" их на Луну. Посмотреть на своеобразную выставку можно в "Особняке купца Д.В Носова" по адресу улица Электрозаводская, 12, строение 1. Школьники востока Москвы работали над скульптурой "Знаешь, где живешь?!", сейчас инсталляция находится в Перове по адресу ул. Плющева, д.14а.

Юго-запад: привет из Бутова

Фотограф Кирилл Савченков задумался о психогеографии района Ясенево. результат исследования этого района Юго-Западного округа он представил результат в виде 3D фотографий и аудиозаписей. Познакомиться с экспозицией выставки "Анабасис" можно в центре "Вдохновение", который находится на Литовском бульваре, 7. Скульптуру в виде руки, которая передает привет из Бутова, создали школьники района и выставили творение на бульваре Дмитрия Донского, 6, корпус 1.

Фото: kultura.mos.ru

Полную программу и афишу мероприятий культурного путеводителя можно посмотреть на официальных страницах фестиваля в соцсетях Facebook и "ВКонтакте", а также на сайте проекта. Кроме того, гиды можно бесплатно получить в образовательных, культурных учреждениях и увидеть на информационных стендах города.

На вопрос о том, нуждается ли Москва в культурном путеводителе для районов вне Третьего транспортного, организаторы и создатели отвечают однозначно. Дмитрий Беликов заявляет, что успех в этом направлении будет непременно достигнут: "Суть заключается в том, что в своих округах мы зачастую не живем или проводим очень мало времени в силу того, что большинство людей работают в другом месте. Необходима самоидентификация района, где ты живешь, и тогда можно будет ответить на вопрос: "Что я знаю о месте, в котором живу?".

Георгий Никич отмечает, что путеводитель откроет новые горизонты в жизни людей из окраинных районов Москвы. Куратор проекта добавляет: "Я верю в креативного дворника, потому что такой дворник гораздо полезнее для общества". А вот полезен ли такой дворник или нет, общество узнает в результате культурного эксперимента.

Екатерина Кадушкина