Десять главных перемен на ВДНХ: что ждет выставку в будущем

В день 75-летия ВДНХ сетевое издание M24.ru рассказывает о новой жизни выставки: от возвращения павильонам исторического облика до строительства самого большого океанариума в Европе и появления дворца бракосочетания.

1

Самая большая парковая зона города

Фото: M24.ru/Владимир Яроцкий

В апреле этого года снесли заборы между ВДНХ и Ботаническим садом. Парк “Останкино” присоединили к территории ВДНХ. Теперь выставка стала самой большой зоной отдыха в городе – около 540 гектаров. Сейчас Останкинский парк реконструируют. Там уже появились фитнес- и велодорожки, конная трасса и бесплатный Wi-Fi. До конца сентября в парке появится скейт-парк, скалодром и площадки для барбекю.

2

Павильонам вернут национальную тематику

Вид на павильон "Беларусь". Фото: M24.ru/Владимир Яроцкий

К концу года в ряд павильонов вернутся национальные экспозиции. В здании “Кыргызстана” появится десять лучших сортов хлопка в початках. Тематическая выставка откроется в павильоне “Беларусь” ближе к концу года. В “Армении” национальная экспозиция существует и сейчас – там работает ресторан, музей микроминиатюр и библиотека армянской литературы. В скором времени экспозицию переоформят. Большее внимание уделят национальной тематике.

3

Возвращение исторических фасадов

Фото: M24.ru/Владимир Яроцкий

В 60-е годы красивейшие павильоны закрыли аскетичными и несимпатичными фасадами – боролись с "архитектурными излишествами сталинизма". Речь о павильонах “Азербайджанская ССР” и “Поволжье”, которые переименовали в “Вычислительную технику” и “Радиоэлектроника и связь”. Теперь можно увидеть здания такими, какими их построили в 50-е, правда, пока со значительными повреждениями. Скоро фальшфасад уберут и с павильона “Казахская ССР”. Проект находится на согласовании Росгосэкспертизе. В свой исторический павильон заедет выставочный центр Республики Казахстан.

4

Новые здания для трех стран

Фото: M24.ru/Владимир Яроцкий

Азербайджанская сторона переселится в павильон “Атомная техника”. “Химию” отдадут Абхазии, а Молдова получит здание павильона “Cтандарты”. Однако откроются они нескоро – проекты реставрации зданий и разработка концепции выставок пока что находятся на начальной стадии.

5

Патриотический горельеф Вучетича

Фото: предоставлено пресс-службой ВДНХ

До 1958 года в одном из залов павильона “Центральный” главным экспонатом считался монументальный горельеф “Знаменосцу мира - советскому народу - слава!”. Позже скульптурную композицию закрыли панелями, и ее никто не видел до нынешних времен. Горельеф открыли заново во время реставрации. Его автор – создатель волгоградского монумента “Родина-мать зовет!” Евгений Вучетич.

6

Аквариумный парк в павильоне “Рыболовство”

Фото: M24.ru/Владимир Яроцкий

Посмотреть на рыб из России, Южной Америки и юго-восточной Азии можно в новом аквариумном парке. В экспозицию входят девятнадцать аквариумов с разными видами рыб: от белуг до пираний. Парк открылся 28 июля и работает каждый день кроме понедельника. Детей до 5 лет туда пускают бесплатно.

7

Концерты и спектакли в восстановленном Зеленом театре

Фото: M24.ru/Владимир Яроцкий

После продолжительной реконструкции на выставке открылась концертная площадка – Зеленый театр. В первые три дня августа в честь юбилея выставки там выступят оркестры, Нино Катамадзе, Борис Гребенщиков и Петр Налич. В дальнейшем в Зеленом театре будут проходить концерты, и спектакли, а летом можно будет смотреть кино под открытым небом.

8

Самый большой океанариум в Европе

Фото: M24.ru/Владимир Яроцкий

Здание площадью 40 тысяч квадратных метров откроется до конца года в дальней зоне ВДНХ, за павильоном “Нефть”. В центре появится океанариум, дельфинарий и театр ластоногих. Музей морской природы станет самым большим в Европе. Помимо выставки водных обитателей в центре появится парковка и ресторанная зона. Дети с ограниченными возможностями смогут заниматься в специальных бассейнах с дельфинами.

9

Фудкорт на полторы тысячи человек

Фото: M24.ru/Владимир Яроцкий

В ресторанной зоне на центральной аллее (между павильонами “Оптика” и “Культура”) посетителей удивят кулинарией разных кухонь мира. Французскую выпечку можно будет попробовать в булочной PAUL, китайской лапшой накормят в “Нудл Маме”, а сендвичами-конструкторами – в GlowSubs.

10

Дворец бракосочетания

Фото: M24.ru/Владимир Яроцкий

В здании бывшего образцового деревенского клуба в апреле открылся Дворец бракосочетания. Заключить семейный союз смогут до 20 пар в день. Говорят, время во Дворце расписано до октября. Поднять бокал шампанского можно, не выходя из здания, – там же работает банкетный зал. Этот дворец бракосочетания стал пятым в Москве. В отличие от ЗАГСА, где оформляют свидетельства о рождении, смерти и разводе, там регистрируют только браки.

Екатерина Кадушкина