Частные охранные и детективные фирмы будут помогать полиции

Частные детективные и охранные предприятия будут помогать полиции

Глава МВД Владимир Колокольцев подписал приказ, согласно которому полиция будет сотрудничать с частными охранными и детективными фирмами.

Документ, опубликованный "Российской газетой", устанавливает права и обязанности ОВД при сотрудничестве с детективами и ЧОПовцами. Так, ОВД обязуется закрепить сотрудника полиции для организации взаимодействия структур; уведомлять о проведении совместных мероприятий; проводить инструктажи, предоставлять информацию о криминальной обстановке и о лицах, находящихся в розыске.

При этом полиция получила право устраивать совместные с охранниками патрули, запрашивать аудио- и видеозаписи с мест совершения преступлений.

В свою очередь ЧОП по запросу ОВД будет участвовать в обеспечении правопорядка в местах массового скопления людей, содействовать в вызове дежурных служб и в розыске людей, а также незамедлительно информировать полицию о преступлениях и правонарушениях.

При этом в апреле 2013 года руководство МВД выступило с инициативой разрешить сотрудникам ЧОП досматривать и задерживать нарушителей. Первый замглавы МВД Александр Горовой это объяснил "определенными трудностями в вопросах профилактики, предупреждения и раскрытия преступлений, особенно на улицах и в общественных местах".