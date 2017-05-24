СМИ сообщили о новых ограничениях на поставку российской пшеницы в Турцию

Фото: ТАСС/Евгений Кусков

Доля российской пшеницы на турецком рынке составит 20–25 процентов от всех выданных в стране лицензий. О новых ограничениях на импорт продукции из РФ, введенных турецкой стороной, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники в отрасли.

По словам одного из собеседников издания, новые правила касаются лицензий на поставку пшеницы в режиме внутренней переработки. Принятые меры действуют в отношении всех стран и позволяют ввозить зерно в Турцию без пошлины.

При этом в Минсельхозе отметили, что каких-либо официальных уведомлений по этому из Анкары пока не поступало.

Россия является стратегическим партнером Турции в поставках сельскохозяйственной продукции: в последние годы 70–75 процентов турецкой муки производится из российской пшеницы.

Ранее Россия и Турция подписали заявление о взаимном снятии ограничений в торговле. Подписи под документом поставили вице-премьеры двух стран – Аркадий Дворкович и Мехмет Шимшек.

Снятие ограничений не касаются запрета на ввоз томатов из Турции. По словам Дмитрия Медведева, ограничения по помидорам снимут после того, как российские сельхозпроизводители окупят инвестиции, которые вложили в производство.