Новости

09 ноября 2015, 12:12

Политика

Евросоюз намерен продлить санкции против России на полгода

Фото: wikipedia.org

Власти Евросоюза планирует продлить санкции в отношении России на полгода, пишет немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на источник, близкого к Совету ЕС.

По словам собеседника газеты, у Евросоюза нет причин, чтобы положить конец санкциям. Последний раз ЕС продлевал ограничения 22 июня этого года, они действуют до 31 января 2016 года.

Санкции запрещают экспорт товаров военного и двойного назначения из ЕС, оборудования для нефтяных разработок и ограничивают финансирование российских оборонных концернов.

Кроме того, запрещено долговое финансирование "Роснефти", "Транснефти" и "Газпром нефти", а пяти крупнейшим банкам запрещается выдавать кредиты на сроки более месяца.

Тогда же продлены экономические санкции в отношении Крыма. Санкции ввели в рамках "европейской стратегии непризнания вхождения Крыма в состав России".

ограничения санкции Евросоюз жизнь в мире

