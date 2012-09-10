Форма поиска по сайту

10 сентября 2012, 19:28

Происшествия

Следователя, рассказавшего СМИ об ограблении Леонтьева, уволят

фото: ИТАР-ТАСС

Следователя Мещанского района уволят из органов за раскрытие служебной тайны. Проверка подтвердила вину лейтенанта юстиции, который передал СМИ информацию об одном из уголовных дел, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Речь идет о расследовании ограбления квартиры певца Валерия Леонтьева, информирует РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В отношении начальника провинившегося служителя закона вынесено предупреждение о неполном служебном соответствии.

Напомним, что ограбление московской квартиры Леонтьева произошло в конце июля. Неизвестные украли у певца ценное имущество, пока тот находился на гастролях в другом городе. Размер нанесенного ущерба составил около пяти миллионов рублей.

Информация о случившемся была опубликована во многих столичных средствах массовой информации.

