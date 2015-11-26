Неизвестные отобрали у предпринимателя 40 миллионов рублей

Фото: ТАСС/Ростислав Кошелев

На западе Москвы злоумышленники, угрожая пистолетом, отобрали у бизнесмена 40 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Нападение на предпринимателя, случившееся в 00.30 возле дома №8 на Истринской улице, совершили трое неизвестных. Грабители выстрелили из пистолета в воздух, отобрали у мужчины сумку с деньгами, после чего скрылись на автомобиле "Жигули".

Потерпевший заявил о хищении у него 40 миллионов рублей, на которые он намеревался приобрести жилье. В настоящее время на месте преступления работает оперативная группа. В городе для поиска грабителей объявлен план "Перехват".

Напомним, накануне неизвестные ограбили коттедж генерального директора международного аэропорта Внуково. Дом располагается на территории коттеджного поселка Равесант в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО).

Преступники похитили шубу из меха норки, 14 наручных часов, ювелирные изделия и охотничье ружье. По словам потерпевшего, сумма ущерба составляет три миллиона рублей. Розыск похитителей продолжается.

Днем ранее на территории ТиНАО неизвестные обворовали дом сына бывшего помощника президента России Сергея Ястржембского.

Злоумышленники украли личное имущество на общую сумму свыше одного миллиона рублей. По данному факту возбудили уголовное дело по статье "кража в особо крупном размере".