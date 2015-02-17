На западе столицы задержан подозреваемый в ограблении банкоматов

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Полицейские задержали на западе города подозреваемого в краже купюроприемников из банкоматов, передает пресс-служба столичного главка МВД России.

Так, задержанный вскрыл терминал, расположенный на территории АЗС на Веерной улице. Мужчина выкрал более 260 тысяч рублей, после чего скрылся на автомобиле Renault.

Несколькими часами ранее аналогичное преступление было совершено и на Ярославском шоссе. Общий ущерб составил около полумиллиона рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого на Железнодорожной улице. Найдена была и машина, на которой злоумышленник скрывался с места преступления. В ходе обыска в автомобиле нашли орудия, которыми мужчина взламывал банкоматы.

Сейчас 30-летний безработный уроженец Юго-Восточной Европы находится под стражей. Также было возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Теперь мужчине может грозить до шести лет тюрьмы.

Ранее на востоке столицы полицейские задержали предполагаемых грабителей, которые пытались вскрыть банкомат. Злоумышленники в масках пытались взломать аппарат с помощью кувалды и монтировки.