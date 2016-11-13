Неизвестные в масках ограбили ломбард на востоке Москвы

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Ломбард на востоке Москвы подвергся нападению троих неизвестных, одетых в маски. После нападения злоумышленники скрылись на автомобиле "Газель", сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел в заведении, расположенном в доме № 9 по улице Снайперская. Угрожая сотрудникам магазина оружием, нападавшие разбили витрины и похитили ювелирные украшения.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Стоимость похищенных ценностей пока неизвестна. В городе введен план "Перехват".