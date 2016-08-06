Форма поиска по сайту

06 августа 2016, 21:32

Происшествия

В Рио ограбили Дом российского болельщика

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

В Рио-де-Жанейро во время церемонии открытия Олимпиады-2016 был ограблен Дом российского болельщика, сообщает ТАСС.

По неподтвержденным данным, из здания вынесли компьютеры и видеокамеру. В "Русский дом" вызвали полицию, сотрудники просматривают записи с камер видеонаблюдения. В здание никого не пускают, кроме журналистов.

"Русский дом" в Рио располагается рядом с музеем-фортом Копакабана, одной из главных достопримечательностей города. Он находится на отдельной огороженной территории с одним входом.

Планируется, что за время Олимпиады дом российских болельщиков посетит более 30 тысяч человек.

