В Москве пройдет четвертый "Вселенский карнавал огня"

Фото: ИТАР-ТАСС

В столице 31 мая и 1 июня состоится феерическое зрелище - IV Московский международный фестиваль уличных театров "Вселенский Карнавал Огня".

В крепости "Сетуньский стан" зрителям будут представлены масштабные огненные и театральные постановки с электронными и пиротехническими спецэффектами, опасными трюками, танцами и клоунадой, файер-баттлы, рок-н-ролл и боди-арт.

На фестиваль съедутся артисты со всего мира, а под конец будет выбрано лучшее коллективное выступление, лучшее индивидуальное, а также лучшие спецэффекты.

Как сообщают организаторы, фестиваль призван "поддержать международное молодежное огневое движение и возродить уличную театральную культуру, которая у нас в России незаслуженно забыта".

Цена входного билета - 1000 рублей.