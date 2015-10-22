На западе столицы появится здание в форме линзы

Фото: archsovet.msk.ru

Рядом со станцией метро "Проспект Вернадского" построят многофункциональный бизнес-центр, высотная часть которого будет иметь форму линзы. "Линзу" украсит портрет ученого Владимира Вернадского, созданный с помощью различного сечения алюминиевых пластин. Об этом сообщается на сайте Архсовета Москвы.

Гостинично-деловой комплекс "Академик" с подземной автостоянкой будет построен по адресу: проспект Вернадского, дом 41. Сейчас там стоит недостроенное здание, которое будет снесено с сохранением фундаментной плиты.

Новый бизнес-центр спроектировало бюро UNK project. "Проект получил свидетельство об утверждении архитектурно-градостроительного решения", – говорится в сообщении.

Нижняя часть бизнес-центра будет представлять собой прямоугольный стилобат с навесом в зоне главного входа. 14-этажную высотную часть выполнят в форме линзы, снаружи она будет отделана вертикальными ламелями (пластинами) из алюминия.

О Вернадском, помимо портрета на "линзе", будет напоминать и арт-объект рядом с главным входом – большие красные очки.

На первом этаже бизнес-центра расположатся магазины и кафе, а также входные группы бизнес-центра и гостиницы с вестибюлем и рецепцией. Высотную часть будут занимать офисы. Одним из интересных решений проекта станут панорамные лифты.

