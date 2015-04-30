В магазине одежды Brandshop объявлена межсезонная распродажа

Фото: facebook.com/brandshop.ru

До 12 мая в магазине Brandshop действует распродажа демисезонных вещей. Как сообщается на официальной странице магазина в Facebook, скидка распространяется на одежду и обувь. Организаторы обещают дисконт до 20 процентов на куртки, рубашки, толстовки, кроссовки, сумки и многое другое.

Магазин Brandshop занимается продажей одежды и обуви для мужчин и женщин. В его ассортиментном ряду значатся такие бренды, как Lacoste, Vans, Napapijri, Adidas Originals, Fred Perry и других всемирно известных марок.