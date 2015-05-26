В ТРЦ "Райкин Плаза" пройдет ярмарка Sunday up market

Фото: facebook.com/sundayupmarket

С 29 по 31 мая в торговом центре "Райкин Плаза" пройдет ярмарка Sunday up market "Мы с Вами где-то встречались…". Как сообщается на официальном сайте маркета, ярмарка разместится на трех этажах ТРЦ и в прилегающем парке.

Внутри "Райкин Плаза" организаторы представят дизайнерскую одежду, украшения и аксессуары. На территории парка разместится фудкорт и будет организована досуговая программа. Ожидаются показы летних коллекций Sunday up market, специальные предложения от стилистов и визажистов.

Sunday up market – мультибренд российских молодых дизайнеров, имеющий три флагманских магазина в Москве. Компания регулярно организовывает городские маркеты дизайнерской одежды, fashion-фестивали, шоу и показы известных дизайнеров.