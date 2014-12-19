Крупные продавцы одежды приостановили поставки в Россию

Крупные бренды одежды и обуви приостановили поставки товара в Россию из-за курсов валют, сообщает телеканал "Москва 24".

Фирмы взяли паузу взяли на несколько недель, по прогнозам она не затянется дольше первой недели нового года. Похожая ситуация сложилась с продовольственными, мебельными и автомобильными компаниями.

По данным газеты "Ведомости", в списке брендов есть Calvin Klein, Armani Jeans, Michael Kors, Kira Plastinina и Lublu.

Например, непростая ситуация сложилась с чаем и кофе. Поставщики фактически прекратили работать с крупными сетями: треть уже не отгружают товар, а около 70% участников рынка находятся в процессе переговоров. Если в ближайшее время сетевики откажутся принимать новые цены, поставки прекратятся вообще.

Ранее M24.ru сообщало, что часть известных зарубежных компаний, работающих в России, объявили о повышении цен на свою продукцию из-за падения курса рубля. В число фирм вошли Apple, Lenovo, Acer, IKEA, Samsung и Cartier.