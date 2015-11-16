Основатель проекта "Без границ": "Мода для инвалидов становится мировым трендом"

Фото: m24.ru/Анастасия Мальцева

Основатель социального проекта "Без границ" Янина Урусова рассказала m24.ru, зачем людям с различными типами инвалидности нужна специальная одежда, почему она должна быть функциональной и красивой и как внешний вид может помочь побороть предрассудки в обществе.

– Расскажите, как вам пришла идея заняться продвижением идеи создания специальной одежды для людей с различными формами инвалидности?

– В 2007 году я познакомилась Тобиасом Райзнером (социальный предприниматель – m24.ru), и он мне предложил сделать проект, посвященный людям с инвалидностью. Изначально мы решили создать специализированный интернет-портал "Без границ". Когда мы придумывали, какие области жизни хотим освещать в проекте, то поняли, что это будет трудоустройство, образование, культура, спорт, путешествия, семья... Тут же возникла тема одежды.

Конечно, когда мы только начинали, у нас было понятие, как и у всех, об этих людях, что они какие-то социально неблагополучные, что они совсем другие, что они живут где-то на окраине общества, в резервации. Но чем больше мы погружались в эту сферу, тем лучше осознавали, что люди с инвалидностью не отличаются ничем от нас. У них точно такая же жизнь и потребности.

Через год мы решили сделать международный конкурс одежды для людей с инвалидностью среди дизайнеров Bezgraniz Couture International Fashion and Accessoires Award. Проект оказался интересным с точки зрения технологий, дизайна, инноваций и моды.

– Много ли в мире компаний и производств, которые занимаются пошивом специализированной одежды? Как подходят к этой проблеме в России?

– В мире есть более 100 таких производств. Но если брать такие варианты, когда одежда еще и модная, то таких проектов всего несколько. Например, в Канаде и Германии есть интересные производства одежды для людей на колясках. В США есть компания, которая создает одежду для аутистов. Для меня было новостью, что аутисты могут одеваться по полчаса: они не различают у одежды перед и зад, вывернута ли она на лицевую сторону или наизнанку. Предметы их гардероба должны быть совершенно универсальны, чтобы, когда ты их надеваешь, было невозможно ошибиться.

В России есть разработки. Например, в Центре имени Альбрехта в Санкт-Петербурге с 1970-х годов шьют одежду для людей, у которых нет обеих рук. В Институте дизайна и национальных культур Уфимской государственной академии экономики и сервиса занимаются конструированием одежды для детей со сколиозом.

Наш проект изначально направлен на создание одежды для большого количества категорий людей с инвалидностью, которым нужна функциональность в одежде: это колясочники, люди с ампутацией, ДЦП и синдромом Дауна, слепые, слабовидящие и маленькие люди. Не следует забывать и о женщинах после радикальной мастектомии, которым нужно не только корригирующее белье, но и одежда.

– В чем особенность этой одежды? Для каких видов инвалидности, что нужно учитывать?

– У людей с синдромом Дауна есть особенности фигуры: крупная голова, широкая шея, покатые плечи, укороченные руки и ноги, тело часто имеет грушевидную форму. Кроме того, у них слабый иммунитет, и нарушена мелкая моторика, и они часто все теряют, как маленькие дети. Одежда, которую для них придумалистуденты из Британской высшей школы дизайна, учитывает эти особенности. Рукавицы, шапка, шарф приделаны к куртке, чтобы они не терялись. Это позволит им одеваться без посторонней помощи. Таким образом, одежда становится не просто предметом гардероба, а возможностью чувствовать собственное достоинство, свободу и независимость от окружающих.

На верхней одежде также есть специальные вставки с адресом и контактами близких, на случай если человек потерялся. Есть световые вставки, которые видно в темноте. Ворот сделан таким образом, чтобы, с одной стороны, не простудить шею, а с другой стороны, он скрывает широкую шею и создает более выигрышную картинку. Мужской комбинезон компенсирует женственность фигуры за счет прямого силуэта, что внешне создает впечатление мужественности. К тому же молнии в нем сделаны так, чтобы было удобно ходить в туалет.

Люди с ампутацией, как правило, имеют стандартную фигуру. В моделях одежды для них учитывается то, что протез должно быть удобно надеть и снять в любое время. Для этого на брюках вставляют молнии вдоль швов. Кроме того, в тех местах, где протез заканчивается, необходимо использовать более плотную ткань, чтобы он не протирал брюки. Также надо учитывать, что у людей с ампутацией одна нога становится более развитой и широкой, а другая – та, которая с ампутацией, – тонкой. Брюки следует шить так, чтобы эта разница не была видна визуально.

– Я уверена, что вы сталкивались с негативным мнением о вашей работе. Мол, а зачем вообще нужна сейчас специальная одежда для людей с инвалидностью? Ведь еще не решены основные социальные проблемы с доступной средой, транспортом, протезами, достаточным количеством книг со шрифтом Брайля и прочее. Что бы вы ответили на эту критику?

– Этот вопрос нельзя так ставить. Надо посмотреть на проблему с другой стороны. Если смотреть на ситуацию в мировом масштабе, то мы увидим, что борьба людей с инвалидностью за свои права началась в 1960-х годах прошлого века в Америке. Тот факт, что сейчас в США, Англии, Испании, скандинавских странах есть доступная среда, – это заслуга времени и упорной работы. Все это там появилось сравнительно недавно. Люди с инвалидностью сталкивались с теми же проблемами, что есть и у нас. Прежде всего речь идет о стереотипах общественного сознания.

В международной конвенции ООН о правах инвалидов от 2006 года говорится, что инвалидность – это не состояние тела, а состояние общества, в котором он живет. Конвенция была ратифицирована у нас в 2012 году. Государство подтвердило, что люди с инвалидностью имеют право учиться, работать, ходить в заведения культуры, пользоваться информационной средой и так далее. Да, это значит, что для них должна быть обустроена доступная среда. Но не надо забывать, что им нужно в эту общественную среду еще в чем-то прийти.

Встречают по одежке?

Да, мы все это хорошо знаем на собственном опыте. Одежда – это не просто вещь, чтобы прикрыть наготу, это еще и язык коммуникации, культурный код. Когда вы видите перед собой человека с инвалидностью, который красиво одет, у вас в голове происходит революция. Это проверенный факт. Вы этого не ожидаете. Его вид заставляет вас его по-другому воспринимать: статус и значимость поднимаются в ваших глазах.

С другой стороны, как известно, нельзя ходить на первое свидание или собеседование с работодателем в новом костюме, потому что вам в нем еще не уютно. Надо еще привыкнуть к тому, как вы одеты, к новым ощущениям. А если еще представить, что у вас есть некоторые сложности с функционированием тела и его надо постоянно контролировать, то это становится дополнительным барьером, который надо преодолевать при общении с другими. Поэтому одежда должна быть функциональной и удобной, подходить именно вам и учитывать все особенности вашего тела.

– То есть одежда становится способом формирования нового образа человека с инвалидностью в общественном сознании?

– Одежда может оказаться одним из наиболее эффективных инструментов как для создания адекватного отношения к людям с инвалидностью, так и для их реабилитации. Материальная среда влияет на наше внутреннее состояние. Конечно, глубинных проблем одежда не может решить, здесь нужен другой тип работы. Но изменить внутреннее состояние она может, придать человеку чуть больше уверенности, самостоятельности и подчеркнуть его красоту.

В прошлом году на Неделе моды в Москве Mercedes-Benz Fashion Week Russia люди с инвалидностью впервые вышли на подиум.

– Может ли мода стать проводником толерантного отношения к людям с ограниченной мобильностью?

– Mercedes-Benz Rus к нам обратились сами. Это был первый показ специальной одежды для людей с инвалидностью на Неделе моды такого уровня в мире. И они попали в точку. В этом году модели с инвалидностью уже были на показе в Нью-Йорке, в Токио, Лондоне. Сейчас это становится мировым трендом. Все люди должны быть равными везде, и на показе мод тоже.

– Что говорят вам люди с инвалидностью? Им эта одежда нужна?

– Когда мы только начинали продвигать это направление, люди не понимали, зачем им такая одежда. В 2012 году мы сделали на выставке реабилитационного оборудования и технологий для людей с инвалидностью "Интеграция. Жизнь. Общество" стенд со специальной одеждой. Посетители выставки ходили мимо и просто нас не видели. Заходили со скучающим видом, что-то смотрели и уходили. Сейчас ситуация изменилась: одежду стали замечать, мерить и покупать.

– Расскажите, где сейчас люди с инвалидностью могут купить себе специальную одежду? Какие есть сейчас варианты и сколько она стоит?

– Сейчас ситуация с покупкой специальной одежды обстоит скудно. Можно заказать индивидуальный пошив, но цена на такую одежду высокая. Точные цифры не назову. В Центре имени Альбрехта в Санкт-Петербурге, как я уже говорила, если речь идет о случаях с ампутацией обеих рук, можно получить одежду по индивидуальной программе реабилитации (ИПР), то есть ее оплатит государство. Подробности по ИПР надо узнавать в территориальных органах соцзащиты. Если покупать там одежду самостоятельно, то мужской костюм будет стоить около 40 тысяч рублей.

Наш проект совместно с "Британкой" сейчас готовит специализированную одежду к массовому производству. Мы на стадии заключения договоров об авторских правах, снятия мерок, создания стандартизированных размеров. В следующем году мы уже планируем начать выпускать в широкое производство одежду для массового покупателя.

– Как вы ее планируете продавать? Например, люди с инвалидностью, которые живут в Москве, смогут прийти в магазин в городе или заказать ее через интернет-магазин?

– Продавать одежду мы планируем через интернет, чтобы она была доступна как москвичам, так и жителям других регионов страны и даже тем, кто живет за рубежом. Как показывает практика, людям с инвалидностью удобнее делать покупки в Сети.

– Какова будет стоимость такой одежды?

– Одежда не должна быть дорогой. Ее должен иметь возможность позволить себе человек со средним достатком. Уровень цены должен быть как в массовом сегменте одежды, как, например, в Zara или Uniqlo.

– То есть цена на одну вещь – кофту, брюки или платье – может быть в пределах пяти тысяч рублей?

– Может. Когда будет запущено производство, можно будет конкретнее говорить о стоимости. Главное, чтобы цена была доступна массовому потребителю.

– Социальный бизнес в сфере создания специальной одежды для людей с инвалидностью, на ваш взгляд, перспективное направление или альтруизм? Какие у него перспективы?

– Люди с инвалидностью – это 15 процентов человечества (по данным ВОЗ – m24.ru). Примерно 1 миллиард 300 миллионов человек. Рынок ли это? Наверное, да. Даже если вычесть отсюда Индию, Китай, Африку. Конечно, инвалидность, насилие и бедность идут рука об руку. Но также надо помнить, что инвалидность не выбирает между Рублевкой и Бутовом.

Кроме того, надо понимать, что предпринимательский проект в социальной сфере – это не территория добрых дел. Надо не только затыкать дыры, которые есть сейчас, но и думать про будущее. Нужно развитие, новые идеи и технологические решения.

– Можно ли ожидать, что технологии, которые сейчас создаются для специальной одежды для людей с инвалидностью, придут в нашу повседневную жизнь? Ведь когда-то липучки и молнии были придуманы для космонавтов.

– Это обязательно будет. В офисе люди сидят за компьютером по 8–10 часов на стульях, где есть колесики, причем многие приезжают на работу на машине. В сущности, они мало чем отличаются от колясочников. Их брюки и юбки должны быть скроены под сидячий образ жизни. Они должны быть удобными, например, не сжимать живот, нарушая процессы пищеварения. Одежда для людей с ампутацией подходит для тех, кто сломал руку или ногу. По фигуре люди с синдромом Дауна похожи на людей, интенсивно занимающихся спортом: у них тоже широкая шея и покатые плечи. Этот тип кроя хорошо подходит для спортсменов. Одежда для людей с нарушенной моторикой подходит пожилым людям и тем, кто перенес инсульт.

Беседовала Анастасия Мальцева