Магазины одежды LTB дарят третью вещь

Фото: facebook.com/LtbJeans

13 мая в нескольких магазинах сети LTB началась подарочная акция. По ее условиям третья вещь с наименьшей стоимостью по чеку достанется покупателям бесплатно.

Предложение распространяется на весь ассортимент магазина до 31 мая. Как сообщили сетевому изданию M24.ru, акция проходит в трех магазинах сети – в ТРЦ "Гагаринский", ТРЦ XL на Дмитровском шоссе и в ТЦ "Капитолий" на Шереметьевской улице.

Бренд LTB предлагает джинсовую одежду для мужчин и женщин. В фирменных магазинах компании продаются джинсы, брюки, пиджаки, куртки, шорты и многое другое.