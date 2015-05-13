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13 мая 2015, 15:49

Экономика

Магазины одежды LTB дарят третью вещь

Фото: facebook.com/LtbJeans

13 мая в нескольких магазинах сети LTB началась подарочная акция. По ее условиям третья вещь с наименьшей стоимостью по чеку достанется покупателям бесплатно.

Предложение распространяется на весь ассортимент магазина до 31 мая. Как сообщили сетевому изданию M24.ru, акция проходит в трех магазинах сети – в ТРЦ "Гагаринский", ТРЦ XL на Дмитровском шоссе и в ТЦ "Капитолий" на Шереметьевской улице.

Бренд LTB предлагает джинсовую одежду для мужчин и женщин. В фирменных магазинах компании продаются джинсы, брюки, пиджаки, куртки, шорты и многое другое.

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