Бренд Zarina объявил о скидках на белое и черное

Фото: facebook.com/Zarinafashion

7 сентября в интернет-магазине бренда Zarina началась специальная распродажа. Как сообщается на официальном сайте компании, до конца сентября на модели черного и белого цвета действует скидка 30 процентов. С учетом скидки белый джемпер можно приобрести за 1119 рублей, черную юбку за 1399, шарф и шапку – за 499 и 279 рублей, соответственно. В распродажном ассортименте также представлены блузы, брюки, пальто, сумки, жилеты и многое другое. Отмечается, что акция проходит только в интернет-магазине.

Магазины Zarina предлагают своим гостям женскую одежду и аксессуары. На сегодняшний день в Москве открыто 25 магазинов бренда.