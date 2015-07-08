Бренд Zarina объявил о скидках в интернет-магазине

Фото: vk.com/zarinaofficial

8 июля бренд Zarina объявил о скидочной акции в интернет-магазине. Как сообщается на официальном сайте компании, цены на выделенный ассортимент товара снижены до 999 рублей. Кроме того, на некоторые модели действует предложение сезонной распродажи. Так, например, платье или сумка обойдутся в 999 рублей, а колье или ремень стоят 399 рублей. Акция действует до 10 июля. Предложение не распространяется на розничные магазины Zarina.

Магазины Zarina предлагают одежду и аксессуары для женщин. На сегодняшний момент в Москве открыто более 30 магазинов компании.