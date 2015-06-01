В магазине Brandshop началась сезонная распродажа

Фото: facebook.com/brandshop.ru

В магазине Brandshop началась сезонная летняя распродажа. Как сообщается на официальной странице в Facebook, скидки составит 30 процентов. Скидка распространяется на одежду для мужчин, женщин и детей. Цены понизились на куртки, толстовки, рубашки, шорты, платья, обувь и многое другое.

Магазин Brandshop занимается продажей одежды и обуви для мужчин и женщин. В его ассортиментном ряду значатся такие бренды, как Lacoste, Vans, Napapijri, Adidas Originals, Fred Perry и других всемирно известных марок.