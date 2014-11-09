В аэропорту Шереметьево пассажиры стоят в многочасовой очереди

В зале прилета аэропорта Шереметьево пассажиры не могут пройти пограничный контроль. Фотографии, на которых видна толпа людей, публикуют в социальных сетях.
По мнению одного из очевидцев, cейчас сотрудники контрольных пунктов пытаются сопоставить фотографии в паспортах с лицами. По словам пассажиров, этот процесс занимает очень много времени.
Пассажиры ведь не скот, @svo_airport? — разве нельзя маломальски организовать очередь, поставить направляющие ленточки. Давка, ругань. Позор— Mikhail Vasin (@mikhailvasin) 9 ноября 2014
