Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 мая 2013, 19:12

Происшествия

В домах топ-менеджеров "Миракс Групп" провели обыски по делу о хищении

У топ-менеджеров компании "Миракс" проходят обыски по делу о хищении

Сегодня, 23 мая, у бывших топ-менеджеров компании "Миракс Групп" провели обыски в рамках расследования дела о хищении более 5,7 миллиардов рублей у вкладчиков при строительстве жилого комплекса "Кутузовская миля".

Следственные мероприятия начались около 06:00 и проводились как минимум в восьми местах. В ходе обысков были изъяты предметы и документы, которые помогут расследованию дела, сообщает пресс-служба МВД России.

В ближайшее время вкладчики намерены провести акцию протеста, чтобы получить свои квадратные метры.

Напомним, ранее обманутые соинвесторы "Potok 8"(ранее Mirax Group) направили коллективное письмо в Генпрокуратуру РФ с просьбой объявить в международный розыск главу компании Сергея Полонского.

обыски следствие хищения Кутузовская миля Миракс групп топ-менеджеры

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика