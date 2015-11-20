Форма поиска по сайту

20 ноября 2015, 12:14

Происшествия

В здании следственного управления МВД прошли обыски

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В помещении Главного следственного управления МВД по Москве прошел обыск, сообщили m24.ru в пресс-службе главка полиции.

Если в ходе проверки правоохранители установят причастность сотрудников ГСУ к противоправным действиям, они будут уволены по отрицательным мотивам, а их руководители понесут строгую дисциплинарную ответственность.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что двоих следователей якобы заподозрили в получении 2 миллионов рублей взятки за непривлечение подозреваемого к ответственности.

обыски следствие взятки следователи

