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Следствие

15 декабря 2014, 18:45

В офисе строительной компании "Ингеоком" проходят обыски

обыски следствие компании Ингеоком

Фото: ТАСС/Юрий Машков

В офисе строительной компании "Ингеоком" в Яковоапостольском переулке проводятся следственные действия, изымается документация, сообщает ТАСС.

В полиции M24.ru сообщили, что не обладают информацией по данному вопросу. Оперативно получить комментарии от Следственного комитета и компании "Ингеоком" не удалось.

"Ингеоком"

Компания "Ингеоком" была основана в 1989 году. Она специализируется на проектировании и строительстве сложных объектов. Среди проектов компании Лефортовский тоннель, мост Третьего транспортного кольца через Яузу, торгово-развлекательный комплекс "Атриум", подземное ядро центра "Москва-Сити" и другие.


Напомним, в июле в офисе компании "Ингеоком" проходили обыски в рамках уголовного дела об аварии на "синей" ветке метро, изымалась документация. Сообщалось, что представители фирмы и еще одного ООО проводили работы по врезке стрелочных переводов на главных путях перегона между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" Арбатско-Покровской линии.

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