Обыски прошли у субподрядчиков РКС и РКК "Энергия"

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Обыски прошли в компаниях-субподрядчиках "Российских космических систем" и РКК "Энергия", сообщает "Интерфакс". По словам источника агентства в правоохранительных органах, следственные мероприятия прошли в рамках расследования уголовного дела об отмывании денег и выводе их за рубеж.

Летом 2016 года правоохранители обнаружили, что ряд компаний обналичивает бюджетные деньги, принадлежащие РКС и РКК "Энергия", и выводит их за пределы России. Расследование привело к субподрядчикам предприятий космической отрасли.

Пока к самим РКС и РКК "Энергия" претензий у правоохранителей нет, однако расследование дела продолжается.