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Москва 24

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Следствие

09 августа 2016, 10:40

Обыски проходят в центральном офисе IKEA в Химках

обыски следствие Химки IKEA

Обыски в офисе ИКЕА проводят в рамках ранее возбужденного дела

Полиция проводит обыски в центральном офисе ИКЕА

Правоохранители проводят обыски в центральном российском офисе IKEA в Химках. Об этом сообщает телеканал "Москва 24".

"Сотрудники правоохранительных органов проводят следственные мероприятия по судебному разбирательству, связанному с территорией бизнес-парка "Химки". Наши юристы сотрудничают с ними и предоставляют всю необходимую информацию", – рассказал представитель пресс-службы IKEA Игорь Кисиль.

Обыски в офисе IKEA в Химках проходили в апреле. Тогда представляющий компанию адвокат Семен Шевченко назвал происходящее попыткой захвата принадлежащей IKEA земли.

Он заявлял, что коллективное сельскохозяйственное предприятие (КСХП) "Химки" пытается завладеть землей IKEA с 2012 года. Первое уголовное дело было закрыто за отсутствием события преступления 27 января прошлого года. Спустя год КСХП "Химки", за которым стоит кипрский офшор "Басама Инвестментс Лимитед", инициировал новое уголовное преследование.

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