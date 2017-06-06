Форма поиска по сайту

06 июня 2017, 17:07

Происшествия

Обыски прошли в министерстве здравоохранения Тульской области

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Сотрудники Следственного комитета проводят обыски в министерстве здравоохранения Тульской области в рамках расследования уголовного дела, которое было возбуждено в отношении бывшего председателя комитета по инновациям и информатизации региона Артура Контрабаева, сообщает региональное управление СК РФ.

В отношении Контрабаева и "иных неустановленных лиц администрации Тульской области" возбуждено уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий".

Согласно данным следствия, в 2013 году Контрабаев и иные лица превысили должностные полномочия при выполнении "Программы модернизации здравоохранения Тульской области на 2011–2013 годы, в результате чего произошло "необоснованное расходование бюджетных средств в размере не менее 13 миллионов рублей".

В настоящее время, добавляют в СК, обыски также проходят по местам жительства фигурантов.

