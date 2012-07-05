В центральном офисе корпорации "Инком" проходят обыски

Правоохранительные органы проводят обыски в центральном офисе корпорации "Инком" на Олимпийском проспекте.

Обыски проводятся по адресу Олимпийский проспект, дом 7.

Как сообщили в правоохранительных органах, оперативные мероприятия связаны не с работой компании, а с делом Банка Москвы.

"Оперативные мероприятия, проводимые оперативниками департамента, не связаны с деятельностью "Инком-Недвижимость", – заявил РИА Новости представитель следственного департамента МВД РФ. По его словам, у лиц, которые были причастны к деятельности Банка Москвы, проводится целый ряд обысков: в офисах и местах проживания в Москве и Московской области.

По словам пресс-секретаря "Инкома" Антона Гололобова, следователи приехали опросить акционера компании Константина Попова в связи с делом Банка Москвы.

Корпорация "Инком" работает на рынке недвижимости с 1991 года и занимается риелторской деятельностью и девелопментом загородной недвижимости. Акционеры компании - ее президент Сергей Козловский и председатель совета директоров Константин Попов.