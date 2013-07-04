В офисах подрядчиков фирмы "Курорты Северного Кавказа" прошли обыски

Фото: ИТАР-ТАСС

Сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно со следственным департаментом МВД провели обыски в офисах подрядчиков ОАО "Курорты Северного Кавказа".

Как сообщает пресс-служба МВД, мероприятия прошли в рамках расследования уголовного дела о хищениях бюджетных средств, выделенных на строительство объектов в курортных зонах. Сотрудники полиции выясняют, при каких обстоятельствах технический заказчик получил право на осуществление работ, не имея на то лицензии.

При этом бывшее руководство "КСК" регулярно оплачивало деятельность подрядчика вне зависимости от его деятельности – 20 миллионов рублей ежемесячно. Всего фирма получила около 275 миллионов рублей.

Следователи изъяли документы и провели допросы сотрудников в офисах, которые находятся в Москве и Санкт-Петербурге.

Ранее полиция уже проводила обыск в офисе самой компании "КСК". Это связано с уголовным делом, возбужденным в отношении бывших руководителей компании по статье "Злоупотребление полномочиями". Подозреваемыми являются экс-председатель совета директоров Ахмед Билалов и бывший генеральный директор "Курортов Северного Кавказа" Александр Невский.