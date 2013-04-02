В рамках "Болотного дела" задержан помощник депутата Ильи Пономарева

Фото: ИТАР-ТАСС

Во вторник утром был задержан помощник депутата Госдумы Ильи Пономарева Дмитрий Рукавишников. Его подозревают в участии в массовых беспорядках на Болотной площади 6 мая 2012 года.

"По версии следствия, в ходе массовых беспорядков Д.Рукавишников толкал в сторону сотрудников полиции опрокинутые биотуалеты, от чего данное имущество получало повреждения и приходило в негодность. Тем самым Д.Рукавишников создавал препятствия на пути движения сотрудников правоохранительных органов", - говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета России.

Отмечается, что Следственный комитет располагает видеозаписью, а также показаниями свидетелей, которые подтверждают участие Рукавишникова в массовых беспорядках.

Перед задержанием дома у Рукавишникова был проведен обыск. В ближайшее время помощнику депутата могут предъявить обвинение.

Напомним, беспорядки на Болотной площади произошли 6 мая 2012 года во время проведения "Марша миллионов". Митинг завершился столкновениями с полицией, в результате чего десятки человек получили ранения. Свыше 400 демонстрантов были задержаны.

В декабре следствие завершило расследование дела в отношении 12 фигурантов "Болотного дела" - Владимира Акименкова, Андрея Барабанова, Марии Бароновой, Александры Духаниной, Степана Зимина, Николая Кавказского, Леонида Ковязина, Сергея Кривова, Артема Савелова, Алексея Полиховича, Дениса Луцкевича и Ярослава Белоусова.

Кроме этого, в конце марта обвинения по "Болотному делу" были предъявлены 57-летней пенсионерке Екатерине Кохтаревой.