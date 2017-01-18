Обвинявшая Трампа в сексуальных домогательствах подала на него в суд

Фото: Zuma/Ron Sachs

Экс-участница реалити-шоу "Кандидат" Саммер Зервос подала в суд на Дональда Трампа из-за сексуальных домогательств, сообщает "Мир 24" со ссылкой на газету USA Today.

По ее словам, избранный президент США пытался поцеловать ее в гостиничном номере в Беверли-Хиллз. Женщина заявила об этом еще 14 октября 2016 года, но избранный президент США отверг обвинения.

В октябре 2016 года была опубликована запись разговора Трампа с радиоведущим Билли Бушем, где бизнесмен рассказал, что целует женщин и "хватает за интимные места" без разрешения. Вскоре после этого в его адрес начали поступать заявления о домогательствах, но Трамп пообещал подать в суд на обвинивших его.