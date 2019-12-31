У друзей "на флэту": вспоминаем любимые новогодние традиции

Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними, говорили древние. Это касается и наших привычек, традиций, паттернов. И новогодние не исключение. В последний день 2019-го Виктор Майклсон решил вспомнить самые интересные моменты.



Фото: РИА Новости/Марк Ганкин

Собственно, то, как мы встречали Новый год, вполне отражает нашу историю. В незапамятные времена, или, как говорили раньше, "до революции", Новый год был светским, европейским праздником, в отличие от Рождества – праздника религиозного и традиционного. Если на Рождество главными были семейное застолье (разговлялись после поста) и подарки под елкой, то Новый год был разгульным – шли в ресторан (в "Яр" или "Метрополь") или в гости.

Переворот 1917 года был переворотом буквально во всем, в том числе отменили все церковные традиции, а вскоре были запрещены елки, Дед Мороз – все это было объявлено пережитками прошлого и отправлено "на свалку истории". Лет 20 наши предки жили без елки (если и ставили, то тайком) и без праздника: 1 января было рабочим днем.

Но уже в конце 1940-х елку разрешили, 1 и 2 января сделали выходными. Ель наряжали, но не ангелами, а шарами. Звезда на верхушке не ассоциировалась с рождественской – это скорее была отсылка к кремлевским звездам. Ну а путаница со старыми и новыми годами позволяла не выходить из праздничного состояния пару недель.

Интеграция в мировую экономику не только не принесла ясности, но спутала карты окончательно: сотрудники транснациональных корпораций с удивлением узнали, что, помимо Нового года, есть еще "Кристмас" и коллеги на Западе отмечают его очень серьезно. И их а) надо поздравлять и б) не беспокоить в эти дни.



Фото: РИА Новости/Борис Кавашкин

В моем детстве Новый год был в общем-то детским праздником: папа привозил елку (подозреваю, что спиленную в подмосковном лету, прости, Грета!). Ее наряжали стеклянными игрушками и шарами, вниз ставился Дед Мороз из папье-маше. Утром 31-го я получал подарки, а в ночь родители уходили в гости или – что, конечно, было куда радостнее – принимали гостей у нас. Новогодний праздник отличался лишь тем, что полночи был включен телевизор (правда, его мало кто смотрел). Стол – обычный, праздничный, разве только на нем появлялся гусь (если удалось достать).

Уже студентом я стал встречать Новый год с друзьями, "на флэту" у друзей, родичи которых уходили праздновать. Минус был в том, что родичи рано возвращались...

На последних курсах я устроился работать Дедом Морозом и перед Новым годом развозил подарки и развлекал деток. Тут я столкнулся с суровой традицией наливать дедушке "по маленькой". Когда 30 декабря утром я получил 30 заказов и посчитал, что мне за день придется выпить 30 рюмок (около полутора литров) спиртного в широком диапазоне от портвешка "Три семерки" до армянского коньяка "Пять звезд", я пришел в ужас. Избежать подношения было трудно: меня догоняли на лестнице, блокировали лифт. Но, как видите, выжил...

В конце 90-х я повадился ездить на НГ за рубеж. Это было забавно, хотя без приключений не обходилось. 1999 год мы встретили в стокгольмском метро: перепутали время.

Но самое яркое воспоминание – от встречи 2000-го. Мы с другом поехали в Барселону, поселились на площади Каталонии, планируя встретить Новый год с каталонцами по-европейски, так сказать. Нам заранее сообщили, что нужно купить рис и виноград (ими полагается кидаться) и взять с собой бутылку шампусика. Его мы привезли из Москвы, запаслись рисом и виноградом и к 12 часам вышли на площадь. Когда зазвонили часы, мы, оглянувшись на соседей, начали трясти нашу бутылку, а затем выпустили пробку салютом вверх. Вслед за ней из бутылки пошла пена в таком количестве (наш шампус, как известно, делается на дрожжах, не то что ихние кавы!), что не только мы, но и куча народа вокруг были накрыты с головой! Каталонцы не сердились – наоборот, спрашивали, откуда мы и что это у нас в бутылке. А мы гордо отвечали: "Russian champagne!"



Несколько лет я встречал Новый год в "Солянке" – все свои, родные... Потом несколько остепенился и стал шарашить по танцулькам (последние годы это был Signal) уже после полуночи, а сам НГ встречать с дочкой, с семьей. И еще я стараюсь сразу после Нового года уехать: как правило, 1 января (билеты дешевле) и, как правило, в жаркие страны. Напитаться солнцем, перезарядить батарейки. В этом году Signal не делает новогодний рейв, но открывает свой фестиваль на Бали. Вот туда я и полечу первого числа.

Но если говорить о новогоднем столе, то в последние годы мы снова готовим оливье (но уже не с вареной колбасой), запекаем гуся (европейская рождественская традиция), пьем настоящее французское шампанское, дарим подарки детям и взрослым. Фоном включен телик, и я каждый раз удивляюсь тому, как не стареют ветераны "Голубого огонька". Или, может быть, новогодние передачи записали на 10 лет вперед?

С наступающим! Пусть год будет таким же красивым, как и круглая цифра 2020!