Правильные пузырьки. Как выбрать шампанское на Новый год

Новогодний стол невозможно представить без шампанского, поэтому в декабре торговые залы супермаркетов заполняются бутылками с обернутым фольгой горлышком, от самых разных производителей и брендов. Рассказываем, как сделать правильный выбор.

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В отличие от времен "Иронии судьбы, или С легким паром", когда в магазине можно было купить только "Советское шампанское", сегодня количество и разнообразие брендов главного новогоднего напитка способно поставить в тупик. Конечно, при выборе шампанского работает классический принцип "чем дороже, тем лучше". Но если речь идет о выборе оптимального сочетания цена-качество, необходимо принять во внимание несколько важных обстоятельств.

Выбираем категорию



Пожалуй, уже все знают, что в теории шампанским считается только тот напиток, который производят в провинции Шампань по классической технологии: смешивается нескольких различных белых сухих вин, в эту смесь добавляется строго определенное количество специальных шампанских дрожжей и сахарного ликера, затем жидкость разливается по бутылкам и укладывается в холодный подвал на полтора месяца.

За это время в бутылках происходит так называемое вторичное брожение, в процессе которого выделяется углекислый газ. После окончания вторичного брожения бутылки отправляются на два-три года на склад, где вино приобретает особый вкус выдержанного шампанского.

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Сложность и длительность этой технологии определяют высокую цены шампанского, изготовленного по классической технологии. Бренд известного производителя дополнительно повышает стоимость такого вина, зачастую в разы. И хотя шампанское, полученное классическим способом, характеризуется сложным вкусом, тонким букетом и выдающимися игристыми качествами, чем известнее бренд, тем больше вы платите именно за него, а не за качество вина.



Отличить лучшие образцы игристых вин от классического шампанского способны только профессиональные эксперты.

Отличить шампанское, произведенное по классической технологии, несложно: на бутылке обязательно будет отметка Methode cap Classique или Metodo Classico (на импортном вине) либо "Классическое" или "Выдержанное" на отечественном шампанском. Кроме того, такое шампанское не будут продавать в магазине у дома: его можно купить лишь в крупном гипермаркете или винном бутике.

Вторая и наиболее распространенная категория "шампанского" − игристые вина, изготовленные по технологии ускоренной шампанизации. При ее использовании вторичное брожение происходит не в бутылках, а в больших резервуарах, что позволяет сократить весь процесс производства до пары месяцев.

Соответственно, снижается и стоимость вина. Однако это не означает, что игристые вина отличаются низким качеством. Все зависит от конкретного производителя, и лучшие образцы игристых вин отличить от классического шампанского способны только профессиональные эксперты. Зато плохие резервуарные вина, сделанные небрежно или с нарушениями технологии, безошибочно узнаются по привкусу дрожжей.

Фото: YAY/ТАСС

Впрочем, если речь идет о средних образцах, то они будут отличаться от "классики" лишь более скромным букетом вкусовых оттенков, что с лихвой оправдывается более доступной ценой.

Третья категория "шампанских" вин – газированные винные напитки, которые производятся точно так же, как газировка, только в качестве исходного сырья вместо воды с сахаром используется виноматериал. Вкус и аромат таких напитков полностью определяются качеством вина, пошедшего на газацию.

На этикетке или контрэтикетке (задней этикетке) такого вина обязательно будет указано "газированное", "сатурированное", "шипучее" или "искристое". Кроме того, его можно отличить по низкой цене − в пределах 200 рублей.

Если вы все-таки решитесь поставить на новогодний стол газированные вино, то после открытия бутылки увидите еще один его отличительный признак – большие быстро всплывающие пузыри вместо долгого, в течение нескольких часов, выделения очень мелких пузырьков у качественных игристых и шампанских вин.

Выбираем вкус



Шампанское, изготовленное по классической технологии, как правило, сухое (брют). Полусладкие и сладкие вина из категории "классики" − большая редкость.

К категории сухих относятся и такие качественные игристые вина различных брендов, как французский креман (игристое вино, сделанное по такой же технологии, что и шампанское, только в другом регионе), итальянская франчакорта и испанская кава.

Сухое шампанское – отличный аперитив, считается идеальным для начала застолья. Кроме того, вино с низким содержанием сахара хорошо подходит к рыбе, морепродуктам, сырам и салатам, включая неизбежный оливье.

Фото: ТАСС/YAY

Впрочем, россияне предпочитают варианты шампанского послаще – полусухое или полусладкое. Полусухое шампанское прекрасно подойдет к большинству блюд новогоднего стола, в то время как полусладкое лучше сочетается с легкими десертами. Сладкие сорта – просекко и асти − сугубо десертные, они слишком сладкие для сочетания с новогодней трапезой.

Шампанское и игристые вина можно сочетать с обычным вином − красным или белым, однако не рекомендуется смешивать его с крепким алкоголем во избежание плохого самочувствия утром 1 января.