Как выживают в Москве зимой палатки "Мороженое"?

Мороженое – явно не зимний десерт, но несмотря на это в Москве в холодное время года продолжают работать ларьки с мороженым. Решили выяснить у продавцов, как обстоят дела со спросом и почему палатки не закрывают на зиму. Кстати, мороженщикам не холодно даже при минус 30: в ларьках хорошие обогреватели.

Татьяна Ивановна:

Естественно, сейчас продаж намного меньше, чем в сезон. День на день не приходится: иногда берут большие упаковки, порой маленькие рожки. Сейчас от силы покупают от 20 до 25 штук во всем ассортименте, больше зимой не продашь. Это я точно знаю, работаю уже 10 лет. Прибыль в день небольшая, тысяч пять заработать можно. Но все палатки разные, у кого-то даже летом доход маленький. Зимой палатки не закрываются, потому что у нас есть сопутствующие товары: чипсы, замороженные овощи, шоколадки. Одно мороженое никогда не продают. Но с другой стороны, и его зимой приятно есть: купили в палатке мороженое, пришли домой, сели перед телевизором, взяли рожочек или пломбирчик. Очень даже! Многие берут про запас, по 10 штук. У меня есть постоянные клиенты, семья – так они сразу штук 15 рожков за раз покупают, а потом неделю кушают.

Фото: Ксения Сергиенко

Екатерина Петровна:

Зимой мороженое покупают раза в четыре меньше, чем летом. Что логично, ведь это сезонный товар. Но при этом не думаю, что компания работает себе в убыток. Ну или в крайнем случае, платят за аренду и выдают зарплаты сотрудникам из летней выручки – она ого-го какая. Думаю, что зимой нас кормит лето. Поэтому бессмысленно менять ассортимент, написано ведь на палатке "Мороженое". Чего людям врать-то? Один сезон одно, другой сезон – второе... Все привыкли брать мороженое у нас, ведь в магазине не интересно покупать – там непонятно, что сколько стоит, да и выбор меньше. Но у нас мало того, что все просто и доступно, так еще и качественный товар! Нет мороженого за 30 рублей, это не цена для хорошего продукта. За тридцатку только растительные жиры купить можно. Так что наши ларьки нужны городу. Если их убрать, то город оголится, да и качественного мороженого не будет.

Людмила Викторовна:

Зимой очень маленькая выручка, но все же зависит от дня: например, в воскресенье я заработала 4500 рублей, а во вторник сдала 1600. И то, покупают в основном газировку, да шоколадки по пути к метро: никто не хочет в супермаркете очередь стоять. Сейчас мороженое берут редко, например, во вторник купили всего шесть штук. Так что работы мало, сижу кроссворды разгадываю. Порой летом даже ни разу не присядешь, столько народу за мороженым стоят, а сейчас из работы – только заказ товара, да проверка его сроков годности. Скучно конечно, но главное, что работа есть. Если бы ларьки закрывали на зиму, дома бы без денег сидеть пришлось. А так хорошо, мы работаем – и ладно, а в убыток или нет – это уже не мое дело.

Ксения Сергиенко