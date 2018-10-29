Москва 24 покажет, как Федор Конюхов совершит кругосветку на весельной лодке

Фото: портал Мопсква 24/Михаил Сипко

30 октября в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная старту кругосветного плавания Федора Конюхова на весельной лодке.

О процессе подготовки экспедиции и ее этапах, маршруте, создании уникальной лодки и инновационных системах безопасности путешествия расскажут российский путешественник Федор Конюхов и партнеры экспедиции Игорь Некрасов, Андрей Королев, Дмитрий Мраморов, Сергей Еременко и Олег Сиротин.

В рамках путешествия Федору Конюхову предстоит установить мировой рекорд – пересечь Южный океан и обогнуть мыс Горн на весельной лодке. Первый этап, из Новой Зеландии до Чили, стартует в ноябре 2018 года.

Прямую трансляцию пресс-конференции можно увидеть 30 октября в 12:30 на этой странице.