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29 июня 2016, 15:24

Общество

Футболисту Лионелю Месси установили прижизненный памятник

Фото: Zuma/ТАСС/Martin Zabala

В Буэнос-Айресе установили прижизненный памятник футболисту Лионелю Месси, сообщает сайт "Комсомольской правды". Его открывал мэр города Орасио Родригес Ларрета.

"Мы выражаем свое преклонение перед нашими кумирами спорта, создавая аллею Славы из их скульптур. Мы уже установили статую Габриэлы Сабатини, Роберто Винченцо, Уго Порта, и многих других. Но то, что произошло сегодня – это нечто особенное", – сказал мэр.

Он назвал Месси "фантастическим послом всех аргентинцев в мире".

В Буэнос-Айресе создается Аллея Славы из скульптур известных спортсменов. Она создается к третьим юношеским Олимпийским играм, которые в 2018 году примет Аргентина.

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