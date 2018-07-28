Как ЦСКА обыграл "Локомотив" и снова стал обладателем Суперкубка

27 июля состоялся матч за Суперкубок России по футболу между двумя московскими клубами – "Локомотивом" и ЦСКА. Последние, будучи вице-чемпионами страны, заменили победителя Кубка России "Тосно", который прекратил свое существование. И в итоге взяли титул. Спортивный обозреватель портала Москва 24 съездил на матч и рассказывает, как это было.

Фото: ТАСС/Михаил Солунин

Нижний Новгород еще не успел остыть, а жизнь в нем – вернуться в спокойное русло. Город принял аж шесть матчей чемпионата мира. И спустя всего две недели после мундиаля здесь должен был пройти матч за Суперкубок. Вполне ожидаемо в Нижнем в день игры было жарко. Не только из-за погоды (хотя на термометре уже утром показывало аномальные для москвича +34), но и из-за болельщиков. Толпы людей в красно-синих и красно-зеленых цветах заполнили нижегородские улицы. И это были далеко не десять тысяч, как прогнозировали местные власти, а в четыре раза больше. Что для стадиона "Нижний Новгород" означало почти полный аншлаг.

Букмекеры в матче за Суперкубок уверенно отдавали предпочтение "Локомотиву". И это было логичным. На матч в пятницу выходил тот же состав, который полтора месяца назад завоевал золотые медали чемпионата России. А вот ЦСКА лишился больше половины игроков основного состава: братья Березуцкие и Сергей Игнашевич завершили карьеру, а Понтус Вернблум и Бибрас Натхо покинули московских армейцев без каких-либо предложений со стороны других клубов. "Вишенкой на торте" стал уход Александра Головина, отправившегося на повышение во французский "Монако".

На деле же с раскладом сил вышло едва ли не наоборот. Армейцы смогли создать момент уже на третьей минуте. Молодой полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов прорвался по флангу и прострелил в штрафную. Но Федор Чалов не смог подстроиться под мяч, а удар Дзагоева на добивании из-за пределов штрафной оказался неточным. На пятой минуте опасным ударом отметился Витиньо. Нападающий метил в дальний угол, но мяч полетел по уходящей траектории и разминулся со штангой.

На 13-й минуте хлесткий удар с лета нанес Георгий Щенников, вышедший на замену вместо Алана Дзагоева. Однако Гилерме смог парировать этот мяч. На 22-й минуте "Локомотив" попробовал взять игру в свои руки. Владислав Игнатьев прошел по флангу и навесил в штрафную, где было целых три игрока "железнодорожников". Но пас не дошел ни до одного. В середине первого тайма игра немного успокоилась и почти полностью застопорилась в зоне центрального круга.

Фото: ТАСС/Михаил Солунин

После перерыва ситуация не изменилась. ЦСКА имел незначительное преимущество, "Локомотив" пытался ответить, но ничего внятного впереди создать так и не получалось. При этом в защите "железнодорожники" тоже не отличались стабильностью. На 61-минуте Витиньо удачно прорвался по центру, пробил в дальний угол, но мяч разминулся со штангой. А на 72-й Соломон Кверквелия едва не привез гол в свои ворота. Грузинский защитник отдал мяч назад на Гильерме, и передачу чуть не перехватил Федор Чалов.

Под конец второго тайма "Локомотив" наконец разогнался. На 75-й минуте "железнодорожники" подавали угловой, Ведран Чорлука пробил головой, но мяч прошел рядом со штангой. Спустя всего две минуты провел еще одну опасную атаку. На этот раз пробил головой Рифат Жемалетдинов, но Акинфеев потащил мяч. А на 88-й минуте Эдер удачно развернулся и вошел в штрафную, но не смог нанести хороший удар.

ЦСКА смог дожать "Локомотив" в дополнительное время. В первой же атаке во втором экстра-тайме гол забил вышедший вместо Кирилла Набабкина Хетаг Хосонов. Марио Фернандес прорвался по флангу и отдал мяч 20-летнему полузащитнику, который с близкого расстояния расстрелял ворота Гилерме. "Красно-зеленые", наверняка не ожидавшие такого развития событий, не смогли прийти в себя. А нервы сдали окончательно – на 113-й минуте прямую красную карточку получил Кверквелия.

Так московские армейцы в седьмой раз стали обладателеми Суперкубка России. Когда "Тосно" приказал долго жить, и соперником "Локомотива" стал ЦСКА, нашлось множество скептиков, которые говорили, что "красно-синие" не заслуживают бороться за Суперкубок. Но они оказались больше заряжены и значительно лучше готовы. Даже в условиях такого скромного (по сравнению с прошлогодним) состава они смогли показать достойный результат. И не только заслужили играть в матче за Суперкубок, но и заслужили сам трофей.

Тимур Фехретдинов