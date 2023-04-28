Гинеколог объяснила, можно ли спланировать и предсказать пол будущего ребенка

В соцсетях появились аккаунты, которые обещают помочь спланировать и предсказать пол ребенка по авторским методикам. Стоимость услуг "интернет-экспертов", с которыми удалось пообщаться Москве 24, стартует от 550 рублей. Рассказываем подробности и разбираемся, можно ли доверять подобным предложениям.



Вам мальчика или девочку?

В соцсетях "сертифицированные специалисты" за деньги предлагают высчитать пол будущего малыша и даже спланировать, исходя из пожелания родителей, рождение мальчика или девочки по авторским методикам. На такие аккаунты подписаны десятки тысяч человек. Страницы ведутся однотипно, они заполнены отзывами благодарных пользователей, чья мечта была исполнена. Москва 24 пообщалась с владельцами трех аккаунтов и выяснила, в чем состоит суть метода.

"Специалисты" рассчитывают пол малыша по данным будущих родителей. От клиентов требуются даты рождения, общее число абортов, выкидышей или замерших беременностей (при наличии). Некоторые "эксперты" для более точных прогнозов в дополнение просят предоставить резус-факторы крови, количество детей (если они есть), а также рассказать о наследственных заболеваниях (гемофилия, синдром Дауна, близорукость и прочие). В заключение заказчику необходимо обозначить желаемый пол малыша.





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Стоимость услуг у таких "экспертов" разнится. Например, владелица одного из аккаунтов предложила корреспонденту Москвы 24 спланировать пол ребенка за 550 рублей. Благоприятные месяцы для зачатия она рассчитывает на год и затем дает рекомендации по питанию.

Та же самая услуга у второго "специалиста" стоит несколько дороже – 1 500 рублей. Определить пол, если женщина уже беременна, не дожидаясь УЗИ, предлагается за 650 рублей. Третий "эксперт" обещает спланировать половую принадлежность малыша за 3 000 рублей без личного сопровождения, а с ним – за 4 000 рублей. За двойню придется заплатить больше – 4 000 и 5 000 рублей соответственно.

Спектр услуг некоторых "специалистов" шире, чем просто планирование и предсказание пола. Например, они предлагают узнать ближайшее прибавление в семье, определить количество детей в роду, купить шпаргалки по похудению и многое другое. Для желающих не только приоткрыть завесу будущего, но и самим научиться его предсказывать, продаются специальные методички. Также можно оплатить полное обучение. Например, гид по нумерологии на тему "Количество деток в роду" продается в Сети за 1 990 рублей.



"Чистая случайность"

Если искать отзывы на такие услуги не на самих страницах, предлагающих планирование, а на интернет-форумах, то число восторженных отзывов резко снижается. "Мне как-то посчитали мальчика, родилась девочка. Тоже повелась, 500 рублей отдала", – написала пользовательница.

"Я обращалась. Насчитали мальчика. По УЗИ у нас девочка. Вот ждем. Не ведитесь на это", – ответила другая комментатор.

"Просто развод. Это чистая случайность, девочка будет или мальчик. Ни одного работающего способа нет, ученые все их перепроверили, так же как и все приметы во время беременности... Всегда 50/50, как повезет", – написала еще одна участница обсуждений.

"Я просто проверила для прикола, три раза ошиблась", – призналась другая.

Еще одна комментатор утверждает, что наткнулась на мошенников, когда выбирала, к кому обратиться за услугой по планированию пола ребенка. "Сама лично наткнулась на двух женщин, одна из них мошенница, я попала не к ней, слава богу. Посчитали мальчика, родился мальчик, пока совпало, возможно, потом за дочкой тоже обращусь", – поделилась она своей историей.



Предскажет любой?

Гинеколог-репродуктолог, кандидат медицинских наук Мария Милютина в разговоре с Москвой 24 заявила, что аккаунтам, предлагающим спланировать пол малыша, верить нельзя. "Любой может практиковать эти услуги с тем же успехом, потому что вероятность их предсказаний – ровно 50/50", – подчеркнула эксперт.





Мария Милютина гинеколог-репродуктолог Самое главное – не отдавать слишком много денег за такие предсказания. Можно развлекаться как угодно: смотреть китайские календари, высчитывать по времени овуляции, что якобы при половом контакте в период овуляции рождаются мальчики, а при контакте за три-четыре дня до – девочки. Это не доказано. Это не эффективно с точки зрения планирования пола.

Единственный достоверный метод – определить пол в процессе ЭКО, отметила врач. "Но это запрещено законами Российской Федерации, то есть мы не имеем права делать селекцию пола", – объяснила она.

Узнать, кто появится на свет, например, по форме живота, тоже нельзя. В этом случае поможет только диагностика. "Если говорить о поле ребенка, то в ряде случаев по УЗИ его можно узнать начиная с 12-й недели", – уточнила Милютина.

На 17–18-й неделях пол малыша уже виден практически всегда, подытожила репродуктолог.

