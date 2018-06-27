Футбольное нашествие – 4. О чем поговорить с болельщиками из азиатских стран и Австралии

Из гида портала Москва 24 по иностранным болельщикам вы уже могли узнать, как общаться с латиноамериканскими болельщиками, чего ожидать от англичан и немцев, а также что не стоит показывать арабским и персидским фанатам. О том, как вести себя с японцами, южнокорейцами и австралийцами, читайте в четвертой части.

Как общаться с японскими болельщиками?

Совет № 1. Общаться на японском и про "Чебурашку".

Фото: Zuma/He Canling/ТАСС

По словам завкафедрой дипломатии МГИМО Александра Панова, японцы – достаточно замкнутые люди, и не слишком охотно идут на контакт. Кроме того, не все из них знают английский язык.

"Если русский турист подойдет и спросит про аниме, то не всякий из них увлекается просмотром мультфильмов. Но при этом все японцы знают мультфильм "Чебурашка", который они смотрели на японском языке", – подчеркнул эксперт.

Совет № 2. Подзывать "наоборот" и не подавать руку первым.

Многие жесты, которые привычны россиянам, интерпретируются японцами по-другому. "Например, если махать рукой от себя, как когда мы с кем-то прощаемся, то японцы поймут, что вы просите подойти. А привычный жест рукой "к себе" они могут вообще не понять", – пояснил Панов.

Традиционным приветствием в Японии считается поклон, но за границей поприветствовать японца можно и рукопожатием, только не стоит первым подавать руку.

"Когда болельщики за границей, они не соблюдают многие церемонии. Даже приветствуют вместо поклона рукопожатием или просто маханием руки", — добавил собеседник портала Москва 24.

Совет № 3. Не приглашать в бар, все равно не пойдут.

По словам Панова, японские болельщики, как и другие, ходят в бары и любят караоке, но делают это только в компании соотечественников.

"При этом японцы – очень чистоплотная нация: ни в городах, ни на стадионах у них никакого мусора нет. Поэтому они и на российских стадионах убирают за собой мусор", – заключил эксперт.

Как общаться с южнокорейскими болельщиками?

Совет № 1. Можно поговорить на английском и вспомнить Хиддинка.

Фото: Imago/Wu Zhuang/ТАСС

По словам заведующего отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александра Воронцова, южнокорейские туристы мало-мальски должны знать английский язык.

"Для южнокорейцев сладким воспоминанием является домашний чемпионат мира, когда их сборная взяла бронзовые медали под руководством Гуса Хиддинка", — вспомнил эксперт.

Совет № 2. Смело приглашайте в бар, предложив корейские блюда

Корейцы любят свою традиционную кухню и в каждой зарубежной стране ищут ее.

"Любят по барам пройтись: выпить кружку пива в одном, потом пойти в другой, выпить там рюмку водки, затем в следующий и так до поздней ночи, такая традиция у них есть", — добавил Воронцов.

Совет № 3. Не показывать пальцем и не подмигивать.

По мнениям экспертов, невербальная составляющая общения корейцев имеет важную роль. Так, например, корейский жест, показывающий хорошее расположение — сложить руками сердечко. Также симпатию к собеседнику можно показать легким ударом себя по груди.

Так же, как и в Японии, в Корее не принято подзывать человека рукой с обращенной вверх ладонью или манить пальцем. Такими жестами в Корее обычно подзывают собак. Если нужно подозвать человека, то нужно делать это рукой с ладонью, обращенной вниз.

Если кореец хочет предложить выпить, то он поднесет руку к голове и изобразит выстрел из пистолета в воздух с характерным цоканьем. А вот подмигивать корейцам, особенно кореянкам, не следует, так как это может оскорбить адресата.

Как общаться с австралийцами?

Совет № 1. Разговаривать по-английски, но не упоминать каторжников.

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Австралийскую сборную по футболу на родине называют "соккеруз". Этот термин состоит из двух слов: "футбол" (в Австралии футбол называют "соккер") и "кенгуру". В 60-х годах оно было придумано австралийским журналистом.

Разговаривают австралийцы на английском, а поговорить любят на многие темы: от погоды до конного спорта. С особенным удовольствием они поговорят о баскетболе и футболе, а также дайвинге и серфинге. Но не стоит затрагивать тему каторжников, если хочется пообщаться или получить помощь от австралийца.

Совет № 2. Не подавать руку женщинам и правильно выпивать.

Отдельное внимание жители Австралии уделяют рукопожатию, которое обязательно должно быть уверенным и крепким. Женщинам жать руку мужчинам не принято, так как это может поставить представителя сильного пола в неловкое положение.

Австралийцы любят проводить время в барах и пабах. Но не стоит ставить на стойку стакан вверх дном, так как это означает вызов на поединок всем присутствующим рядом с вами.